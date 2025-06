La polémica declaración de Florinda Meza sobre los hijos y la exesposa de Gómez Bolaños: “Siete grandes defectos”

El estreno de la serie que repasa la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños revivió algunos viejos conflictos que eran un secreto a voces. Por ejemplo, la tensa relación que Florinda Meza, también esposa de “Chespirito”, tenía con parte del elenco y también el cuestionable inicio de relación entre ambos. En las últimas hora se viralizó una entrevista en la que, sin pudor, se refería de manera polémica a los hijos del fantástico director.

Como se ha contado en varias oportunidades, la relación de Meza y Gómez Bolaños comenzó “floja de papeles”, ya que él estaba casado con Graciela Fernández Pierre, madre de sus seis hijos.

La actriz asegura que fueron años de “perseguirlo” hasta que, finalmente, comenzaran una relación formal. Así también lo contó en una entrevista que se viralizó en redes sociales solo que, en esa oportunidad, se refirió a los “defectos” que tenía el fallecido comediante cuando se conocieron.

La frase de Florinda Meza sobre los hijos de “Chespirito”

El fragmento compartido durante las últimas horas es de una entrevista que la pareja le dio al programa chileno Pasiones de TVN, en 2004. En ese marco, Meza contaba como fueron aquellos años en los que se fijaron el uno en el otro y los obstáculos que debieron superar.

La actriz recordó que tardaron 5 años en poder establecer su vínculo dado que él tenía “siete grandes defectos”: “Seis hijos y una esposa”. La frase le generó muchísimo ruido a Chespirito, que de inmediato reaccionó, intentando que su entonces esposa se rectificara. “Pero no... ¿Cómo defectos? Tengo seis hijos son maravillosos“, enfatizó.

La respuesta de ella fue quizás aun peor que la frase original: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”.

Y continuó: “Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel y como andaba con tantas yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal".

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños fueron pareja por más de tres décadas. Iniciaron la relación siendo compañeros de trabajo y siguieron juntos hasta el fallecimiento del autor.

“Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”, aseveró Meza, en aquella particular entrevista.