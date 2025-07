La increíble historia de la bruja que se enamoró de Menem y predijo la muerte de Menem Jr.

Azucena Agüero es una reconocida astróloga, vidente y bruja. Durante los años 90 estuvo muy cerca del poder. Fue muy cercana a Carlos Menem y fue su confidente. Conocida como “la bruja del poder” revela detalles sorprendentes de lo que fue su vínculo con el exmandatario.

Azucena Agüero reveló detalles de cómo fue su relación con el exmandatario argentino: “Él me levantó. Estaba separada de mi primer marido, yo me he casado dos veces legalmente. Él enloqueció con mis piernas porque además yo soy bailarina árabe. Entonces me invitó y yo por supuesto que partí para La Rioja a hacer una exposición que fue todo un éxito, gracias a él. Y ahí nos empezamos a conocer y la verdad que la historia con Menem es una historia increíble”

La foto del mechón de Carlos Menem durante el anuncio del indulto, en la mirada del fotógrafo presidencial.

La astróloga y vidente recuerda los encuentros con el expresidente. Fue su confidente: “Yo era un juego de placer y amor de Menem”. Era su vidente de confianza.

“Tres meses antes de que falleciera Carlitos, vi a una persona del círculo familiar de Carlos Menem, que vino a consultarme diversos temas, y en las cartas salió esta muerte. Le advertí que pusiera en aviso al presidente” relató Azucena Agüero en una entrevista.