La dura enfermedad de Esperanza Gómez que podría dejarla en silla de ruedas.

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez sorprendió en las últimas horas con una entrevista con el medio colombiano Caracol donde reveló el complicado de momento de salud que vive actualmente.

Cuál es la enfermedad de Esperanza Gómez

Según explicó, la actriz padece un desgaste progresivo de las vértebras de la columna que podría llevarla a termi­nar en silla de ruedas en los próximos años.

“En ocasiones me quedo completamente paralizada desde los hombros hacia abajo… si sigue el deterioro de mis vértebras y no me opero, podría quedar en silla de ruedas en tres años“, explicó.

Dentro de su situación, Esperanza podría realizarse una cirugía, pero ella la rechaza por el miedo a tener una columna metálica: “Muchos pacientes que están pasando por lo mismo me han recomendado no hacérmela”. Su decisión es priorizar soluciones menos invasivas hasta que haya opciones más seguras o innovadoras disponibles.

Esperanza Gómez es una de las actrices de cine para adulto más conocidas en América Latina.

Gómez admitió que la situación ha desencadenado problemas de salud mental: “Tengo picos de depresión donde me cuesta unos días levantarme… he estado en terapia por varios años”.