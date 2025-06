La discusión viral entre Robertito Funes Ugarte y vendedores ambulantes: “Rosca...”

Robertito Funes Ugarte se caracteriza por su estilo histriónico y por no pasar inadvertido con sus opiniones. Pese a haber tenido buena relación con Cristina Kirchner, se autopercibe “gorila”. También ha asegurado que “hay que bancar” al presidente Javier Milei y de hecho estuvo en la Casa Rosada, acompañando a un niño fanático del mandatario.

En los tiempos que corren, con posicionamientos tan polarizados, esa postura le vale muchas críticas. Este miércoles, tuvo un encontronazo con vendedores ambulantes, que lo insultaron en plena calle.

El conductor frenó y se bajó de su camioneta a reclamar por el insulto, grabarlos y confrontarlos porque lo que estaban haciendo (vender en la calle) es “ilegal”.

“Rosca floja”

“¿Qué insultás a la gente? Eso que estás haciendo es ilegal. ¿Querés que venga la cana?“, dijo el periodista cuando se bajó y caminó hacia las personas que lo habían presuntamente lo habían insultado. Uno de ellos grabó todo.

“Nadie te insultó, no tenés pruebas”, se escucha que le dicen mientras, manteniendo la distancia, lo invitan a retirarse. Funes Ugarte también los grabó durante la discusión, pero por el momento solo se viralizó el material obtenido por los comerciantes callejeros.

“Si no querés no me des, si yo no te pido”, le dice uno de los hombres en relación a la negativa del periodista de comprarle o darle dinero. “Yo te grabé cómo nos insultaste vos”, agregó la misma persona.

Por último, Funes Ugarte se dio vuelta para caminar hacia su auto no sin antes decirles en tono pendenciero: “Andá a laburar”. Los agravios de la otra parte no tardaron en llegar: “Andá, rosquete. Rosca floja”.