La diferencia clave del outlet La Gran Dulce que lo hace competir con La Salada y Flores

En épocas donde la economía es una situación constante que tiene que vigilar los argentinos, cada ahorro es un alivio. A la hora de hacer compras de indumentaria, muchas personas hacen viajes a los principales polos comerciales y La Gran Dulce se posicionó como uno de ellos en el último tiempo. Sus precios, su fácil acceso y su repercusión en redes sociales, llamó la atención y lo puso a competir con la calle Avellaneda de Flores y La Salada, entre otros.

La Gran Dulce y su diferencia con La Salada

El outlet cuenta con más de 2000 locales de ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar, que le permiten a los distintos tipos de vendedores encontrar un espacio para su negocio: "Llevamos un año y medio acá y la verdad es que la feria no para de crecer”, le contó un puestero a TN. “Estábamos en Mogote, en La Salada, pero la inseguridad era de terror. Me destruyeron un auto nuevo en un robo piraña en la entrada de Bunge. Buscamos algo más tranquilo y lo encontramos acá“, expresó otro.

Cómo llegar al mega outlet de ropa.

Según los relatos que difundió el medio citado, lo que destaca a La Gran Dulce sobre otros centros, es la orientación a clientes minoristas, aunque también existe la opción de comprar para revender. Nicolás León, administrador general de La Gran Dulce, explicó la estrategia que aplican: “Ofrecemos buenos precios, pero también comodidad, seguridad y servicios que antes no existían en estos mercados”. El alquiler de los locales en el predio arranca en $600.000, más las expensas de $180.000.

Horarios, seguridad y servicios en La Gran Dulce

El outlet está abierto todos los días de 10 a 21 h, y además cuenta con horario nocturno exclusivo para mayoristas. El predio está vigilado 24/7 por seguridad privada y pública, ofreciendo una experiencia segura y ordenada para todos los visitantes.

El nuevo centro comercial por dentro.

Además, el lugar dispone de un playón de 200 m² especialmente diseñado para micros de larga distancia, pensando en la llegada masiva de compradores de todo el país.

La Gran Dulce: ubicación exacta y cómo llegar en colectivo

La Gran Dulce se encuentra en Villa Celina, sobre la calle 27 de Febrero, a metros del puente La Noria, con fácil acceso desde Av. General Paz. Su ubicación estratégica permite un arribo rápido desde diferentes puntos de Buenos Aires.

La Gran Dulce: dónde queda la feria de ropa que compite con La Salada. (Google Maps)

Si preferís el transporte público, podés combinar las líneas de colectivo 21 (ramales A, B o C) y 28, que te dejan a solo 100 metros del shopping. Desde el centro porteño, el viaje no supera los 30 minutos.