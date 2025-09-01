La diferencia clave del outlet La Gran Dulce que lo hace competir con La Salada y Flores

En épocas donde la economía es una situación constante que tiene que vigilar los argentinos, cada ahorro es un alivio. A la hora de hacer compras de indumentaria, muchas personas hacen viajes a los principales polos comerciales y La Gran Dulce se posicionó como uno de ellos en el último tiempo. Sus precios, su fácil acceso y su repercusión en redes sociales, llamó la atención y lo puso a competir con la calle Avellaneda de Flores y La Salada, entre otros.
La Gran Dulce y su diferencia con La Salada
El outlet cuenta con más de 2000 locales de ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar, que le permiten a los distintos tipos de vendedores encontrar un espacio para su negocio: "Llevamos un año y medio acá y la verdad es que la feria no para de crecer”, le contó un puestero a TN. “Estábamos en Mogote, en La Salada, pero la inseguridad era de terror. Me destruyeron un auto nuevo en un robo piraña en la entrada de Bunge. Buscamos algo más tranquilo y lo encontramos acá“, expresó otro.
Según los relatos que difundió el medio citado, lo que destaca a La Gran Dulce sobre otros centros, es la orientación a clientes minoristas, aunque también existe la opción de comprar para revender. Nicolás León, administrador general de La Gran Dulce, explicó la estrategia que aplican: “Ofrecemos buenos precios, pero también comodidad, seguridad y servicios que antes no existían en estos mercados”. El alquiler de los locales en el predio arranca en $600.000, más las expensas de $180.000.
Horarios, seguridad y servicios en La Gran Dulce
El outlet está abierto todos los días de 10 a 21 h, y además cuenta con horario nocturno exclusivo para mayoristas. El predio está vigilado 24/7 por seguridad privada y pública, ofreciendo una experiencia segura y ordenada para todos los visitantes.
Además, el lugar dispone de un playón de 200 m² especialmente diseñado para micros de larga distancia, pensando en la llegada masiva de compradores de todo el país.
La Gran Dulce: ubicación exacta y cómo llegar en colectivo
La Gran Dulce se encuentra en Villa Celina, sobre la calle 27 de Febrero, a metros del puente La Noria, con fácil acceso desde Av. General Paz. Su ubicación estratégica permite un arribo rápido desde diferentes puntos de Buenos Aires.
Si preferís el transporte público, podés combinar las líneas de colectivo 21 (ramales A, B o C) y 28, que te dejan a solo 100 metros del shopping. Desde el centro porteño, el viaje no supera los 30 minutos.