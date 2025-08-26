La Coqueta mostró el antes y después de su nuevo retoque en los labios y el resultado es impactante

La Coqueta sorprendió en las últimas horas con el antes y después de una importante decisión que tomó: volvió a sus labios naturales.

Recordemos que la influencer había revelado que se inyectó ácido hialurónico en los labios en lo que parecería ser un salón de belleza y no donde un profesional.

En aquella charla donde habló sobre este procedimiento que se realizó en sus labios, se mencionó la falta de higiene y protocolo médico durante el procedimiento, además de que la persona que realizó las inyecciones no era un profesional médico.

El resultado de los labios de La Coqueta

La Coqueta publicó en su cuenta de Instagram historias donde reveló que había tomado la decisión de quitarse el ácido de los labios con un profesional. “Volvieron a mis labios naturales”, explica.

La Coqueta

Si bien algunas de las fotos se la ve con vendas y la cara hinchada hasta el punto que la misma Coqueta aseguró “Qué fea estoy”.

La Coqueta

Horas después mostró una nueva imagen mostrando un resultado un poco más natural.

La Coqueta

Además de sacarse el hialurónico de los labios, La Coqueta aseguró que se hizo la bichectomia, el cual podría afinar su rostro y es conocido por ser utilizado por varias famosas.

“Me saqué la venda para comer y ver mis labios naturales”, mostró en un video a sus seguidores.