La anécdota de los presos argentinos con Francisco: “Para mí siempre será el Papa Tumbero”

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, este lunes 21 de abril, muchas personas empezaron a recordar las anécdotas que tuvieron con él. En las últimas horas, una ganó mucha repercusión en redes sociales y muestra la cercanía que tenía Jorge Bergoglio con los presos de la cárcel de Devoto.

El Papa Francisco en videollamada con los presos de la cárcel de Devoto

El mundo estaba atravesando la pandemia originada por el Covid-19 y por eso, los privados de libertad, tenían permitido utilizar los teléfonos celulares. El usuario @evitatumbera, escribió en X, antes Twitter: "Ya que me echaron lo puedo contar sin dibujar nada... Un día, en la cárcel de Devoto, los muchachos me contaron que hablaban con el Papa por videollamada. Conociendo a mis muchachos (que a veces te agrandan un poco las anécdotas) no estaba del todo convencida, así que un día se tomaron la molestia de hacer una captura de pantalla de la videollamada y me la mostraron".

El diálogo con los presos.

Y agregó: “La cara de Francisco era de felicidad, sonreía no solo con la boca, sonreía con los ojos. ‘¡Viste Tana que te decíamos y no nos creías!’ No solo le lavó los pies a los presos italianos, también hablaba con nuestros muchachos privados de su libertad, cagándose en el protocolo de los celulares en las cárceles. Para mí siempre será el Papa Tumbero, el que rezaba por la pronta libertad”.

El Papa Francisco en videollamada con los presos de Devoto.

Cómo será el funeral del Papa Francisco

A un día del anuncio de su muerte, el Vaticano difundió las primeras imágenes del Papa Francisco en el féretro de madera que se encuentra ubicado en la casa de Santa Marta, el lugar que fue su residencia.

El Papa argentino descansa sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo con una casulla púrpura y una mitra blanca y en las manos lleva un rosario. A su alrededor hay varios cardenales de la Santa Sede.

El funeral del Papa Francisco será el sábado 26 de abril a las 10.00 horas (de Roma) en la plaza de San Pedro. A la misma se espera que acudan los jefes de Estado de todo el mundo y será oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re.

Mientras que este miércoles el féretro será trasladado a la basílica vaticana de San Pedro para recibir el homenaje de los fieles que se acercan.

El Papa Francisco pidió ser sepultado en la basílica Santa María la Mayor, a diferencia de sus predecesores. Además, eligió una sepultura “sencilla” con una única inscripción “Franciscus”.