Jana contó cómo fue su primer encuentro con Diego Maradona: “Sos igual a...”

No es una época fácil para la familia Maradona, ya que se encuentran atravesando el juicio que puso en el banquillo de los acusados a los presuntos responsables de la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

Los 5 hijos de Maradona, juntos

En ese marco, como pueden y en distintos espacios, sus hijas e hijos van recordando a su padre de la mejor manera posible. Esta vez fue el turno de Jana, quien fue reconocida por el futbolista en 2014.

En aquel entonces, cuando la joven era una adolescente de 18 años, lo tuvo enfrente por primera vez. En apenas unos minutos, toda los fantasmas que se había creado alrededor de su padre desaparecieron. Este miércoles estuvo en Gelatina y recordó cóm vivió aquel día tan particular.

El día que Jana conoció a Maradona

Recientemente, Ernesto Cherquis Bialo contó que Diego se decidió a reconocer a sus hijos Diego Jr. y Jana tras una larga charla con el Papa Francisco.

A Jana la Justicia y su madre ya le habían dicho que sí, pero faltaba que el propio Maradona asumiera su paternidad. Ella no iba a esperar a que él diera el primer paso.

Un día, le llegó el dato que Maradona estaba en un gimnasio. “Pensé: ‘quiero que nos veamos de una vez de frente, que me mires, mirarte, de una vez a los ojos’. Entonces, fui a este gimnasio, me presenté en el mostrador, dije: ‘Hola, soy la hija de Diego y me dijeron que está, lo quiero conocer. No hay cámaras afuera, no hay quilombo’”, contó Jana este miércoles en Gelatina.

“La persona volvió al rato y nos dijo: ‘En 5 minutos las recibe, está terminando de entrenar’“. Hasta ese momento yo estaba nerviosa, a partir de que me dijo ‘en 5 minutos las recibe’, pensé ‘bueno, yo vine a esto’”, señaló.

Jana cuenta que abrieron la puerta de una oficina y la primera en ingresar fue su mamá. “Se abrazaron, lloraron y mi papá le pidió perdón a mi mamá. Me sorprendió, no se suponía que era así. Cuando entro yo me abraza y también me pide perdón. Ese monstruo, de repente se transformó en una persona”, contó.

“La justicia ya me lo dijo, mi mamá ya me lo dijo, te quiero preguntar a vos si yo soy tu hija. Me dijo: ‘¿cómo no, mamita, si sos igual a mí?’. Y yo le dije que no, soy igual a mi mamá. Él ahí dijo: “No, sos igual a la Negra”, en referencia a Gianinna", detalló Jana.