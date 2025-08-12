Grabaron ratas en un reconocido local de pastas en Buenos Aires

Los restaurantes son un entorno ideal para las ratas debido a que ofrecen los tres elementos esenciales para su supervivencia y reproducción: alimento, agua y refugio. Esto ha quedado en evidencia con la cantidad de videos que se suelen viralizar de estos pequeños animales.

Sin embargo, no deja de impactar y llamar la atención de algunos usuarios en las redes sociales cuando se encuentran con imágenes de algún restaurante conocido donde se ven caminando ratas y ratones.

Esto ocurrió en los últimos días con el famoso restaurante Pippo, ubicado en las inmediaciones de calle Corrientes (Paraná 356) y uno de los más elegidos por los fanáticos de las pastas, especialmente por sus Vermicellis de tuco y pesto.

“El mejor lugar de ratas, digo de pasta”, escribió el usuario @franfitness_, quien compartió el clip que no tardó en llenarse de comentarios. Algunos apoyando al restaurante y señalando que es normal que estos animales aparezcan, mientras que otros señalaban preferían no haber visto las imágenes de los ratones.

El video viral de las ratas en Pippo

En total, el video tiene más de 300 comentarios y 235 mil vistas en tan solo tres días.