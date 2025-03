Gero Arias causó conmoción en las redes luego de contar cómo fue el dramático accidente que vivió y por el que podría perder dos dedos.

Arias nació en San Luis, tiene 20 años y saltó a la fama por realizar impactantes desafíos físicos que, como es de imaginarse, graba y sube a sus redes, donde tiene miles de seguidores. Suele ir al límite con sus propuestas y, en esta ocasión, tuvo una grave consecuencia.

Gero Arias no sabe si podrá recuperar sus dedos.

Cómo saltó a la fama Gero Arias

Su evento más trascendental, por el que saltó a la fama y aumentó su número de seguidores, fue la serie de 366 dominadas que realizó frente al Obelisco en año nuevo.

Para ello llevó adelante una planificación detallada, logrando completar la serie de una dominada por cada día del año. Así llegó a las 366 el pasado 31 de diciembre.

Cómo fue el accidente que sufrió Gero Arias

“Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo”, dijo el influencer tras sufrir el accidente que le ocasionó una grave lesión en su mano izquierda.

Según relató, cayó de un acantilado de más de 10 metros. Los golpes con las piedras mientras bajaba le valieron fractura expuesta -casi amputación- de dos dedos.

Tal como se maneja la mayoría de los creadores de contenido habló en redes sobre lo sucedido casi inmediatamente después del accidente. “Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...”, dijo.

El pedido de Gero Arias para juntar $10.000.000

El joven le contó a sus seguidores que se hizo todos los tratamientos médicos, que los dedos quedaron en buena forma y que necesita dinero para pagar las operaciones: “Todos los gastos que conlleva este proceso para recuperar los dedos, son casi 10 millones de pesos. Entonces se me ocurrió hacer un directo para recaudar plata, pagarme todas las operaciones. Claramente, no puedo hacer dominadas. Quería hacer un directo con mi papá, que fue el que formó parte de toda esta historia. No quiero que ustedes me donen plata, sino que la misma plataforma (Kick), me dé la plata para las operaciones, quiero poder cubrir los gastos de esta operación y de paso poder contarles en detalles todo lo que pasó”, señaló el influencer y subrayó que en estos días va a avisar por sus redes sociales cuando será la transmisión.

Además, luego recalcó que la presencia de sus fans en el stream ayuda mucho y no hace falta que le donen plata ellos.