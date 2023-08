¿Fue un truco? La verdad detrás del video paranormal del psicólogo Gabriel Cartañá que dejó en shock

El psicólogo y panelista, Gabriel Cartañá, se convirtió en el protagonista de un inusual video que rápidamente se viralizó y capturó la atención de los medios de comunicación. En este video, mientras abordaba un tema relacionado con su profesión, se puede apreciar un extraño movimiento en su propio reflejo, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible actividad paranormal.

Sin embargo, después de unos días, el psicólogo brindó una explicación detallada sobre lo sucedido y el motivo detrás de su comportamiento.

Los seguidores del especialista no pudieron evitar la sorpresa al ver un llamativo movimiento en la ventana del psicólogo. Es que, en su reflejo, la figura del hombre realizó un movimiento totalmente diferente al que él hacía en realidad.

La reacción de incredulidad y las numerosas preguntas que surgieron entre los espectadores llevaron a que el terapeuta notara el revuelo generado en las redes sociales. Ante esta situación, Cartañá no tardó en responder. “Estoy en shock. Voy a investigarlo”, expresó con relación al inusual incidente.

Mientras algunos especulaban sobre la posibilidad de que se tratara de una manipulación de video, otros hablaban de la existencia de un auténtico “fenómeno paranormal”.

La verdad detrás del video: qué fue lo que pasó realmente

Finalmente, el psicólogo decidió poner fin a la incertidumbre y compartió una explicación sincera para aclarar la situación. La intrigante ilusión óptica fue producto de su habilidad para manipular el reflejo en la ventana, creando una intrigante ilusión visual que desconcertó a muchos. Con esto, Cartañá demostró una vez más su capacidad para generar debate y reflexión en torno a su profesión y temas de interés en la sociedad.

“Lo que pasó el martes estaba todo preparado, con una editora creamos un efecto fantasmagórico para explicar un concepto que se llama posverdad”, explicó.

Luego agregó: “Lo grabé el viernes a la noche, de noche en mi consultorio. No importa el contenido. De repente, los que me siguen empezaron a notar ese reflejo, que me daba vuelta sin que yo me hubiese movido”.

“Al día siguiente me llamaron de un par de portales y noticieros, aparecieron personas que se dedican al mundo de lo paranormal, chamanes, médiums, cada uno a dar la explicación que querían dar según su propio marco teórico”, señaló sobre el interés que generó el video.