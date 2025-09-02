Fue al aeropuerto a recibir a su hermana, pero se cruzó a un ex Boca y cambió todo

Un momento emotivo en el aeropuerto terminó en una situación inesperada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un joven argentino había ido a esperar a su hermana al sector de arribos internacionales, pero la irrupción de un reconocido exjugador de Boca alteró por completo la escena.

La situación fue compartida en TikTok por la cuenta @camirodrgz y alcanzó más de 1 millón de reproducciones y 175 mil “me gusta” en pocas horas.

La sorpresa en medio del arribo

Mientras una de sus hermanas grababa el esperado encuentro, la cámara captó algo imprevisto: por la puerta apareció Ramón “Wanchope” Ábila, delantero histórico de Boca y actual jugador de Huracán.

El joven, sorprendido, dejó de lado el reencuentro familiar y corrió hacia el futbolista para pedirle una selfie. La escena quedó registrada en el mismo video que debía capturar el abrazo con su hermana.

La descripción elegida para el clip lo resumió con humor: “Cuando estás esperando a que llegue tu hermana, pero llega Wanchope primero”.

La repercusión en redes sociales

La publicación desató una ola de comentarios divertidos y cómplices entre los usuarios, que destacaron la reacción del joven:

“Se adelantó Wanchope, como siempre”.

“La hermana puede esperar”.

“Wanchope es Wanchope, a un hermano lo ves siempre”.

En cuestión de horas, el video escaló posiciones en tendencias y se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de TikTok en Argentina.