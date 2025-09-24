En Radio Con Vos, Florencia Peña habló sobre el mandato de Alberto Fernández y se armó el debate en redes sociales. La famosa es una persona que no tiene mucho problema en demostrar su ideología y por eso, en las entrevistas que realiza, generalmente responde preguntas sobre la situación política de Argentina.

Qué dijo Florencia Peña sobre el mandato Alberto Fernández

En esta ocasión, habló sobre el mandato anterior al actual: “A mí me parece que el último gobierno del peronismo fue un gobierno difícil, un gobierno complicado, que atravesó dos años de pandemia, eso no es menor. Quizás Alberto no tenía la capacidad de ser un líder como hubiéramos necesitado”.

“Yo lo conocía a Alberto de antes, desde que era profe en la universidad siempre me pareció un tipo muy inteligente. Habíamos debatido en muchos encuentros políticos que teníamos. Creo que yo con Alberto no vi a mamá tan mal o yo no estuve tan mal como ahora”, concluyó.

Qué es de la vida de Alberto Fernández

El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.

Si bien ocasionalmente realiza comentarios o críticas de cara a la gestión de Javier Milei vía X, no se lo ve ni escucha con la asiduidad acostumbrada durante su mandato, signado por la pandemia de Covid-19.

Es por ello que este viernes sorprendió la aparición en redes sociales del expresidente, en X y en Instagram al mismo tiempo. En esta oportunidad, para comentar un hecho de su vida personal, un aspecto que durante un tiempo tomó gran notoriedad: su amor por los perros.

“Lennon llegó a casa para acompañar a Dylan. Conózcanlo en Instagram”, invitaba Fernández en su cuenta de X, con una foto que mostraba a sus dos perros juntos.