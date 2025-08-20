Está en el piso 28, tiene 4 baños y un tobogán en la piscina: cuánto cuesta el penthouse viral de Lomas de Zamora

Aunque muchos no lo crean, los departamentos que solo parecieran construirse en Los Ángeles o Dubai también pueden encontrarse en cualquier parte de nuestro país. Y la zona sur del conurbano bonaerense no es la excepción.

Edificios majestuosos de “mil pisos”, numerosos baños por si todos los habitantes tienen ganas al mismo tiempo, una cocina digna de un canal gastronómico y un quincho destinado a ser el anfitrión de todo evento o reunión es apenas una parte de lo que se puede encontrar en esas ostentosas construcciones.

En Lomas de Zamora un penthouse de “película” se levanta en los dos últimos pisos de un increíble edificio. Mientras la parte de la vivienda se encuentra en el piso 27, la diversión espera en el 28. Y es que en ese piso está el quincho, la parrilla y, aunque parezca mentira, un enorme tobogán que desemboca en la pisicina.

Cómo es y cuánto cuesta el penthouse viral de TikTok

Al lujoso penthouse que, aseguran, tiene la mejor vista de todo Lomas de Zamora no le falta nada. Cuenta con una enorme cocina, un living espectacular que tiene un baño para invitados, dos habitaciones construidas “en espejo” con otro baño para ambas y la habitación principal con baño en suite.

En el piso 28 se encuentra la terraza panóramica con parrilla y horno y la estrella de la propiedad: un tobogán que desemboca en la inmensa piscina.

Esta increíble propiedad tiene un impactante valor de US$ 489.990, que incluye dos cocheras. Pero, ¡tranquilos!: cuenta con amplia financiación: un anticipo del 30 % y 24 cuotas sin interés. ¿Ya te animaste a hacer la conversión a pesos?