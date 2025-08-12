¿Es real? Grabó en video al “Pombero” y ahora siente terror porque lo persigue

Cada vez que hablamos de un ser mitológico que aparece o es captado en una foto o un video, el interés se dispara entre la sociedad. Es que la duda siempre está presente: ¿será real?

En las últimas horas, Crónica dio a conocer un impactante video captado con un teléfono celular, el cual muestran una extraña figura que muchos vincularon de inmediato con el mítico ser de la tradición guaraní, que según las leyendas recorre las zonas selváticas de Argentina y Paraguay: El Pombero.

El video viral del Pombero

Según el relato del vecino que filmó la secuencia, desde ese mismo instante la criatura lo hostiga y no lo deja descansar en paz.

Quién es el Pombero

El Pombero, también conocido como “Pomberito”, es un personaje de la mitología guaraní muy popular en las zonas rurales del Paraguay, el noreste de Argentina, el sur de Brasil, el sur de Bolivia y el norte de Uruguay. Se lo describe como un duende o espíritu que habita en los bosques y actúa como protector de la naturaleza.

Sus características físicas varían en las diferentes versiones de la leyenda, pero generalmente se le describe como: