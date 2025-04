Es abogado y un cliente le agradeció con un regalo increíble: “¿Lo salvaste de pena de muerte?”

Todos en algún momento nos cruzamos con ese profesional o trabajador que nos salva de un inconveniente o que “hace una de más” a nuestro favor. Tal es la gratitud que nos despierta que los “honorarios” se vuelven insuficientes. Es entonces cuando sacamos la carta “presente” o, como decían las abuelas, “pavadita”.

El increíble regalo que recibió un abogado

No es precisamente lo que le pasó a este abogado que contó en su cuenta de X su experiencia con un cliente: el regalo que recibió no fue ninguna “pavadita”.

“Un cliente me dijo que me mandó un regalo en agradecimiento por la resolución de un tema. Le dije que no hacía falta, pero que muchas gracias. Quedé a la espera de esos Havanna, un vino, masitas, pero no... me llegó esto. La puta, que vale la pena ser abogado a veces”, escribió el hombre de leyes junto a la foto de una preciosa caja de madera con seis vinos Rutini.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar: “¿De qué lo salvaste? ¿De la pena de muerte?”, “El verdadero quién pudiera” y “La platita que le habrás ahorrado o hecho ganar”. El letrado reconoció que la “posta” estaba en el último mensaje: “Por ahí va. La gente cree que lo salve de un quilombo penal y no”.

En Mercado Libre, el regalo que recibió el doctor oscila en los 140.000 pesos. Se trata de una Colección que reúne seis vinos distintos: Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet, Chardonnay y Sauvignon.