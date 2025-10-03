En medio del escándalo, filtran un video de José Luis Espert en la pileta de Fred Machado

A poco más de 20 días de las elecciones legislativas, la situación de José Luis Espert se complica. Si bien en su reciente descargo aseguró no tener ningún vínculo con Fred Machado, involucrado en una supuesta red de narcotráfico, siguen saliendo a luz algunas pruebas que dicen lo contrario.

Este viernes, Eduardo Feinmann dio a conocer un video que muestra a Espert en, asegura, la piscina de la casa de Machado en Viedma.

En las imágenes se ve al diputado recostado en el borde de una pileta, mientras que el que graba le hace unos comentarios políticos-económicos en tono de chiste. Según Feinnman, el que está filmando es el propio Machado.

“Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert“, escribió más tarde el periodista en X. A lo que el diputado respondió: ”Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!“.

Qué dicen Espert y Machado en el video

En el video hay un intercambio sarcástico, que juega con la postura relajada de Espert y las preocupaciones económicas de aquel entonces. Cabe mencionar que el video es de 2018.

“Esperando que suba la tasa el presidente del (Banco) Central”, dice quien en teoría es Machado. “Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri”, le responde Espert, dando cuenta que el contexto era la presidencia de Cambiemos.

Al respecto, Feinmann reflexionó: “Espert, que dice que no lo conoce, que prácticamente lo desconoce, que no había confianza... Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro”. El periodista se refiere al viaje que el diputado hizo al Sur para presentar su libro, a bordo de una aeronave propiedad de Machado.

Machado está bajo prisión preventiva domiciliaria en Río Negro. Es investigado en Estados Unidos por supuesta complicidad con una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico.