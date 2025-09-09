Conocido como “El Mago Sin Dientes”, Pablo Cabaleiro ganó fama no por sus trucos ni por sus show, sino por convertirse en uno de los fieles seguidores del PRO, en tiempos en que aquel partido se posicionó hasta llegar a la Presidencia de la mano de Mauricio Macri.

Con frac y galera, fiel a su estilo, y tras la derrota de la “alianza” entre La Libertad Avanza y el PRO el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, Cabaleiro se presentó en la Casa Rosada con un particular pedido: una reunión con Javier Milei.

Con el ambiente aún caldeado por lo ocurrido el domingo pasado, los medios cubrían la salida de los miembros de la Mesa Política que quedó conformada este lunes.

En ese marco, se toparon con la presencia del mediático mago. Enseguida los micrófonos lo rodearon para conocer a qué se debía la visita. “Quiero que me escuche, quiero hablar”, le dijo a los cronistas.

Por qué El Mago Sin Dientes quiere reunirse con Milei

Cabaleiro explicó que su malestar residía en que él, como fiel militante y afiliado al PRO, no se sentía representado: habló de la notoria ausencia de boletas amarillas el pasado domingo en los comicios bonaerenses de medio término.

“¿Dónde está el PRO?”, se preguntaba, mientras por su costado se retiraba el auto que llevaba a bordo a Patricia Bullrich, justamente, expresidenta del mencionado partido. Aunque el mago le pidió que se detenga, no tuvo éxito.

“Sinceramente, quiero que me escuche el Presidente, quiero hablar”, dijo. Si bien su mensaje no se llegaba a entender del todo, se interpreta que el reclamo tiene que ver con la ausencia o poca participación de gente del PRO en la actual gestión.

“¿Dónde está ese partido político que tuvo en un momento el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno de la Provincia y la Nación?”, se preguntó, a la vez que aseguró sentirse triste con esa ausencia, que le significa a la vez una falta de identificación política.

“Hubo un PRO, un partido, que me dijo ‘apoyemos a este gobierno’ y hoy quiero que este gobierno me escuche”, señaló, para luego indicar que ya le habían comentado que el pedido de audiencia tenía que ser formal.

“Lo quiero hacer correctamente, hay que formalizar una carta, me están diciendo, voy a hacer una carta para ver si me recibe el Presidente”, aseguró.