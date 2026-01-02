El inesperado anuncio de El Gordo Dan que sorprendió a todos: confirmó que será padre

Daniel Parisini, conocido popularmente como El Gordo Dan, realizó un anuncio personal que generó un fuerte impacto en redes sociales en el cierre de 2025. El streamer confirmó que será padre por primera vez, una noticia que rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones.

El mensaje fue publicado el 31 de diciembre, a pocas horas del inicio del nuevo año, y se apartó por completo del contenido habitual del creador digital. Esta vez, no hubo referencias a la coyuntura pública ni debates en redes: el anuncio estuvo centrado exclusivamente en su vida personal.

Qué dijo El Gordo Dan en su anuncio

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Parisini escribió un mensaje breve pero contundente: “Feliz año a todos. Voy a ser papá”.

La publicación estuvo acompañada por un video alusivo que reforzó el tono celebratorio del anuncio. En pocos minutos, el posteo se convirtió en uno de los más comentados del día, con una alta interacción de usuarios que compartieron mensajes de felicitación.

Feliz año a todos. Voy a ser papá. pic.twitter.com/UOOg15Gkri — DAN (@GordoDan_) December 31, 2025

Quién es la pareja de El Gordo Dan

De este modo, el streamer confirmó que espera su primer hijo junto a Belén Casas, abogada con quien contrajo matrimonio en 2024. Hasta el momento, la pareja no había hecho referencias públicas al embarazo, por lo que el anuncio tomó por sorpresa incluso a sus seguidores más cercanos.

El dato fue replicado rápidamente por distintos usuarios y cuentas vinculadas al mundo digital, generando una amplia repercusión en redes sociales durante las últimas horas del año.

Un cierre de año marcado por una noticia personal

La confirmación del embarazo marcó un cierre de año distinto para El Gordo Dan, con una noticia que se alejó de su actividad habitual en redes y puso el foco en una nueva etapa de su vida personal.

El anuncio fue recibido con amplia atención digital y se convirtió en uno de los temas más comentados en las horas previas al inicio de 2026.

En paralelo, Parisini utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a su esposa, acompañada por una breve frase: “Qué año”, en alusión a los cambios personales vividos durante los últimos meses.