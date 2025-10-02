Un trágico episodio ocurrió el sábado al mediodía en la Galería Central de Lanús, cuando Francisco Carlos Baran, de 47 años, murió de un infarto tras una discusión con un cuidacoches, conocido en la zona como “Cachito”.

El video de la discusión

Según las imágenes registradas, Baran discutió brevemente con el hombre junto a su auto, se apoyó en cuclillas sobre una de las ruedas traseras y se desplomó. Testigos y un comerciante del lugar intentaron socorrerlo e incluso realizaron maniobras de RCP durante 40 minutos, hasta que llegó una ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por infarto.

La disputa comenzó horas antes, cuando Baran se negó a que el cuidacoches le lavara la camioneta. Más tarde, el agresor le tiró un vaso de agua en la cara y lo insultó, provocando la reacción de Baran que terminó en el desenlace fatal. Amigos de la víctima relataron que el cuidacoches ya tenía antecedentes de amenazas y comportamientos intimidatorios en la zona, sin que la policía hubiera actuado previamente.

Baran era conocido por su labor social: fue fundador de la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab), dedicada a promover los derechos de las personas con diabetes. Su muerte conmocionó a la comunidad local y reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la actuación de las autoridades frente a denuncias previas.