El escalofriante video donde una joven parece ser perseguida en un hotel por un “fantasma”

Un inquietante suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad de un hotel y se volvió viral en TikTok, generando miles de comentarios aterrados.

La cuenta @4everfloe compartió el video, que ya superó los 4 millones de reproducciones y 500 mil “me gusta”, además de que genera debate entre quienes vieron las imágenes sobre si algo perseguía o no a la joven en el pasillo del hotel.

El caso hasta ha llegado a despertar comparaciones inmediatas con el famoso incidente de Elisa Lam en 2013, cuando una joven fue hallada muerta en circunstancias misteriosas tras comportarse de manera extraña en un hotel de Los Ángeles.

Qué se puede ver en el video del hotel

En las imágenes, se puede ver a una joven corriendo por los pasillos del hotel, gritando y visiblemente angustiada. Otro ángulo captó el momento en que la mujer se metió al ascensor e intentó esconderse de alguien; sin embargo, detrás de ella no había nadie.

Tras unos segundos de tensión, la huésped salió del ascensor y continuó corriendo por el pasillo. Poco después, una sombra inquietante apareció en la misma zona, captada por otra cámara de seguridad.

Los usuarios de TikTok reaccionaron con asombro y preocupación: “¿Es otro caso como el de Elisa Lam?”, “Cuando se fue corriendo, algo la estaba persiguiendo” y “Qué momento aterrador, alguien averigüe si está bien” fueron algunos de los comentarios más destacados.

Mientras tanto, el video sigue circulando en redes sociales, generando debates sobre fenómenos paranormales.