El divertido blooper que protagonizó Oriana Junco en televisión: “Tapate”

Si una palabra define a Oriana Junco es mediática, la actriz de 52 años de edad no para de generar polémicas a pesar del tiempo y su participación en los medios es infaltable.

Es en este sentido que, Oriana fue invitada al programa de televisión “Socios del Espectáculo” y durante su presentación tuvo un blooper íntimo que la dejó con casi todo su cuerpo al descubierto.

Oriana Junco, conocida por su estilo y personalidad llamativos, optó por un vestido largo y llamativo para su aparición en el programa. El vestido negro con brillos dorados y una hebilla en el cinturón atrajo la atención de inmediato. Sin embargo, el atuendo tenía un mega escote y un tajo infinito que resultaron ser un desafío durante la transmisión en vivo.

Durante su presentación en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Oggi Junco vivió un accidente íntimo en vivo que generó risas y sorpresas. Cuando Oriana ingresó al programa cantando y sonriendo, agarró las extremidades de su vestido sin darse cuenta de que estaba mostrando su ropa interior de color nude. Rodrigo Lussich, uno de los conductores, notó el accidente íntimo de inmediato y trató de advertir a Junco de manera humorística.

Oggi Junco y su blooper en TV Foto: EWSW

La reacción de Rodrigo Lussich al incidente íntimo de Oriana Junco fue oportuna y cómica. En medio de risas, le gritó: “¡Tapate la nena! Estás mostrando todo”. Esta observación inesperada desató la risa tanto de la actriz como de la audiencia. Ante la comprensión de la situación, Oriana Junco se agachó rápidamente para taparse y manejar su vestido de manera adecuada.

El duro testimonio de Oriana Junco sobre lo que vivió con Aníbal Lotocki: “A mí me convirtió en mujer”

Tras el fallecimiento de Silvina Luna y los casos que se han sumado con el pasar de los días y que apuntan a Aníbal Lotocki, Oriana Junco habló sobre su situación tras los retoques que se realizó con el cirujano, además de explicar sobre cómo llegó a su consultorio y las cirugías que se hizo con él.

“A mí me convirtió en mujer directamente. O sea, pasé de ser un chico gay a una woman. Me hizo de todo. Toda la cara, en la espalda me hizo la coleta de sirena, que es afinarte toda la cintura, achicar la espalda; los brazos, las piernas, la cola…”, detalló.

Oriana Junco habló sobre sus experiencias en el quirófano con Aníbal Lotocki.

“Yo llegué a Lotocki porque a mí Luna (su anterior cirujano) me hizo un desastre, me había puesto dos milanesas de soja”, agregó luego. “Yo ya venía de una mala praxis, y de estar todo un año que me drenaban, mi cuerpo rechazaba las prótesis”, contó Junco, y luego sumó: “Yo la había pasado pésimo y después caigo encima en este monstruo y le pago una fortuna en dólares para que me haga la transición”.

“Acá la araña máxima, lo peor de lo peor, la siniestra, es Majo Favarón”, dijo luego Junco, quien definió como “mala persona” a la actual esposa de Lotocki.