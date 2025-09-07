El día de furia de Lilia Lemoine contra los periodistas: “Me están acosando”

Lilia Lemoine increpó a dos periodistas a quienes acusó de haberla acosado y perseguido por tres cuadras. Sin embargo, los cronistas aseguran que no habían notado su presencia hasta que comenzó a gritarles.

“Casi se llevan puesta a una señora con caminador. Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... Les pedís que paren y no paran. Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que no me tocaran muchas veces. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes. Se ríen encima. Les causa gracia”, escribió la diputada en sus redes y compartió una serie de videos que grabó.

El periodista Leandro Lutzky le respondió inmediatamente, asegurando que su versión era errónea. “Dejá de mentir. Queríamos hablar con Karina Milei por el escándalo de las coimas y vos me gritaste, en vivo, pidiendo cámara. Te dimos micrófono y te desequilibraste".

La acusación de Lilia Lemoine

Lemoine grabó cómo los periodistas seguían a Karina Milei luego de que votaran y en las imágenes se ve claramente cómo ella se mantiene por fuera de la “marea” de gente.

Cuándo IP y Crónica le dan micrófono, la diputada le pidió que la dejen de seguir, que no la toquen, los acusó de acosarla por 3 cuadras.

En un momento, sacó el celular y comenzó a grabarlos. “Son 5 tipos que me están siguiendo”, dijo. Uno de los periodistas comparó su actitud con la misma que tuvo días atrás con su compañera Marcela Pagano, a quien grabó en plena sesión del Congreso.

“Lemoine, ni nos dimos cuenta que vos estabas hasta que empezaste a gritarnos”, le dijo Lutzky, quien le quitó dramatismo al cruce y posó para la “selfie” cuando la diputada puso la cámara.