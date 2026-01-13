El desesperante momento en que una esquiadora y su perro son arrastrados por la nieve.

La esquiadora profesional Ares Masip atravesó un instante de máximo riesgo cuando una avalancha la arrastró junto a su perro, Cim, mientras bajaban por el Pic de l’Hortell, en Andorra. En cuestión de segundos, se puede ver cómo pierde el control mientras la furia de la nieve se desata a su alrededor, generando un momento cargado de tensión.

Ares Masip.

El episodio que vivió la esquiadora profesional con su perro

En las imágenes se puede ver cómo una gran masa de nieve se desprende desde la cima de la ladera y arrastra a los esquiadores montaña abajo. Cim aparece junto a su dueña en medio del caos, mientras ambos luchan por mantenerse a salvo. Tras el episodio, Masip escribió en su publicación: “Es bueno recordar que el riesgo cero simplemente no existe”, una advertencia directa sobre los peligros de la montaña.

Fuentes locales señalaron que la zona del Pic de l’Hortell puede volverse muy traicionera con rapidez, especialmente en días soleados y con cambios bruscos de temperatura, condiciones que favorecen los desprendimientos.

El Pic de l’Hortell, en los alrededores de Andorra, es un lugar muy atractivo para esquiadores de travesía y para quienes buscan nieve virgen. Sin embargo, la combinación de pendientes pronunciadas y variaciones climáticas convierte a estas laderas en espacios de alta inestabilidad durante determinadas épocas del año.

Especialistas en actividades de montaña recuerdan que incluso los deportistas más experimentados se enfrentan a riesgos al practicar esquí fuera de pista. Recomiendan extremar la precaución y siempre contar con el equipo adecuado: pala, sonda y ARVA o beacon.

En los Pirineos, las condiciones pueden cambiar de forma repentina, y a veces una simple subida de temperatura es suficiente para desestabilizar capas antiguas de nieve y provocar una avalancha. Este episodio dejó además una reflexión sobre la toma de riesgos personales y la responsabilidad que implica salir del dominio esquiable.