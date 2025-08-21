“El ciclo de vida de la China Suárez”: se viralizó un esquema que analiza el comportamiento repetitivo de la actriz

La decena de juicios de moral que se realizan sobre la China Suárez probablemente no tengan ningún tipo de precedente en nuestro país. Como tampoco lo tiene el hecho de que un personaje del ambiente artístico se haya visto involucrado en una polémica situación amorosa similar al menos 3 veces.

De novia -en medio de un escándalo- con Mauro Icardi, la China siempre está metida en polémicas especulaciones. Así las cosas, Wanda Nara sorprendió a la prensa en la mañana de este jueves, cuando habló del presente de su exmarido. Si bien no lo dijo con todas las letras, la empresaria dio a entender que la nueva pareja de Icardi estaría embarazada.

El ingenio a la orden del chisme no tardó en activarse y el usuario de TikTok @brianberchielli1 publicó un esquema relacionado con el comportamiento ya casi repetitivo de la China Suárez, siempre y cuando se confirme el nuevo embarazo de la actriz. Cabe mencionar que, con 33 años, es madre de tres hijos: Rufina, con Nicolás Cabre, y Magnolia y Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña.

El viral “ciclo de vida de la China Suárez”

El esquema viralizado en redes muestra cuatro puntos idénticos que vivió la China con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. De esos cuatro, hasta el momento con Icardi transitó tres.

En primer lugar, el “rumor de ser la amante de un hombre casado”; luego la desmentida de la acusación, más tarde la confirmación y, por último, el embarazo.

Con las tres relaciones conflictivas que tuvo el ciclo se repitió casi por completo y, de hecho, el video de TikTok está armado con declaraciones de la propia actriz. Solo resta saber si en su historia con Icardi se cumple la última posta de la carrera: ¿está embarazada?