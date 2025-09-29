Por Las Redes / Lotería

Con ChatGPT, ganó una cifra impactante en la lotería: qué hizo con el premio

Una mujer contó cómo hizo para ganar la lotería con inteligencia artificial y su decisión con el dinero.

Ramiro Pérez
29 de septiembre de 2025,

Una mujer de Virginia en Estados Unidos sorprendió al mundo al ganar la lotería utilizando inteligencia artificial. Lo llamativo es que no se quedó con el dinero del premio, sino que decidió donarlo a causas solidarias.

Según informó The New York Post, Carrie Edwards no solía jugar, pero se animó a hacerlo pidiendo ayudar a ChatGPT. “Fue como: ChatGPT, háblame, ¿tienes números para mí?“, expresó la mujer. Sorpresivamente, la elección del chatbot resultó un acierto: consiguió los cinco primeros dígitos del sorteo y ganó 50 mil dólares, monto que triplicó por apostar en la categoría Powerball.

El gesto solidario que emocionó a todos

Cuando se enteró de que ganó el premio, primero pensó que era una estafa, pero cuando pudo confirmar que era real, tomó la decisión de donar todo a organizaciones benéficas.

La Asociación de la Degeneración Frontotemporal, entidad que investiga la enfermedad que le provocó la muerta a su esposo en 2024, recibió una parte de la donación. También, la mujer colaboró con Shalom Farms, una organización que distribuye y produce alimentos saludables en comunidades vulnerables.

Powerball es un juego de lotería estadounidense ofrecido en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
