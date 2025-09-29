Con ChatGPT, ganó una cifra impactante en la lotería: qué hizo con el premio

Una mujer de Virginia en Estados Unidos sorprendió al mundo al ganar la lotería utilizando inteligencia artificial. Lo llamativo es que no se quedó con el dinero del premio, sino que decidió donarlo a causas solidarias.

Según informó The New York Post, Carrie Edwards no solía jugar, pero se animó a hacerlo pidiendo ayudar a ChatGPT. “Fue como: ChatGPT, háblame, ¿tienes números para mí?“, expresó la mujer. Sorpresivamente, la elección del chatbot resultó un acierto: consiguió los cinco primeros dígitos del sorteo y ganó 50 mil dólares, monto que triplicó por apostar en la categoría Powerball.

El gesto solidario que emocionó a todos

Cuando se enteró de que ganó el premio, primero pensó que era una estafa, pero cuando pudo confirmar que era real, tomó la decisión de donar todo a organizaciones benéficas.

La inteligencia artificial ahora te recuerda tus tareas: cómo funcionan ChatGPT y Gemini

La Asociación de la Degeneración Frontotemporal, entidad que investiga la enfermedad que le provocó la muerta a su esposo en 2024, recibió una parte de la donación. También, la mujer colaboró con Shalom Farms, una organización que distribuye y produce alimentos saludables en comunidades vulnerables.