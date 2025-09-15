Cómo crear fotos realistas con tus artistas favoritos usando Gemini, la inteligencia artificial de Google

Gracias a los avances de la inteligencia artificial, ahora cualquier persona puede generar imágenes hiperrealistas junto a sus celebridades preferidas sin pagar suscripciones ni tener conocimientos de edición.

En este caso, la herramienta protagonista es Gemini, la plataforma de IA de Google, que está disponible tanto en su versión web como en aplicación móvil.

Cómo crear una foto con un famoso hecha por Gemini

Paso 1: Acceso a Gemini

Para comenzar, solo hay que iniciar sesión en Gemini desde un teléfono inteligente o un navegador compatible. La plataforma es gratuita y funciona en español, lo que facilita su uso incluso para principiantes.

Paso 2: Elegir una foto personal adecuada

El secreto del éxito está en la imagen base. Debe ser una fotografía propia, bien iluminada, con el rostro nítido y un fondo preferentemente neutro.

*Cabe aclarar que Gemini no permite usar fotos de terceros sin consentimiento por cuestiones legales y éticas, por lo que siempre hay que trabajar con material personal.

Paso 3: Redactar un prompt detallado

La calidad del resultado depende en gran medida de la precisión del prompt (la indicación que se le da a la IA). Un ejemplo efectivo podría ser:

“Foto estilo Polaroid con flash, en la que estas dos personas posan juntas después de un partido de fútbol, ambas sonríen y miran a la cámara. Imagen ligeramente desenfocada para parecer real, con luz de flash”.

Se pueden agregar detalles como el nombre de la celebridad, la ropa, el lugar, la iluminación o el estilo visual (fotorrealista, vintage, artístico, etc.). Cuanto más específica sea la descripción, más convincente será la foto.

Paso 4: Descargar y compartir

Una vez generada la imagen, Gemini permite descargarla en alta resolución para publicarla en redes sociales. Es importante indicar que se trata de una creación de inteligencia artificial, una práctica recomendada para mantener la transparencia y evitar confusiones.

Tips para que la foto se vea más realista