Chocó con la moto y mientras estaba “medio muerto” hizo lo menos pensado

Una historia muy peculiar de una joven y su novio se volvió viral en Twitter y después de un tiempo de compartirla causó sorpresa y respuestas contrariadas entre todos los usuarios de la red social del pajarito celeste.

La chica llamada Valentina, compartió en su cuenta que su pareja le dio “Me gusta” a su historia de Instagram, pero ella desconocía el motivo de lo que estaba pasando detrás de ese momento. Minutos después, se enteró de la razón: su novio había sufrido un gran accidente en moto y estaba tirado en el suelo gravemente herido, pero incluso así le likeo la foto sin dudarlo. La joven le escribió a sus seguidores: “Hoy mi novio chocó con la moto mientras estaba medio muerto tirado en el asfalto. Me dio ‘Me gusta’ en la historia de IG”.

Un internauta muy cómico le respondió el sorprendente tweet: “Lo primero es preguntar cómo está la moto”. La joven muy astutamente le respondió al comentario con una imagen del vehículo tirado en la calle casi destrozado por completo y contesto muy ingeniosa: “Jajaja, hecha pelota”.

La publicación recibió casi 34 mil “Me gusta” y muchos retweets por parte de los internautas de la red social.

Entre los ocurrentes comentarios de las personas algunos fueron: “El verdadero qué hombre, con todo respeto”, “¿Tu novio choco y lo único que te importa es que le dio like a tu historia en IG? Prioridades, amiga”, “¿Tu novio está bien o todavía está ocupado deslizando el dedo por Instagram desde su lecho de muerte?”, “El que no likea es porque no quiere hermanas!”, “manifestemos uno así”.