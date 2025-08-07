Así es la nueva estafa virtual que puede vaciar tu cuenta bancaria en segundos

Una reciente estafa virtual está generando preocupación entre especialistas en ciberseguridad y usuarios. Se trata de una modalidad que opera a través del correo electrónico y utiliza como señuelo los conocidos enlaces de “cancelar suscripción” que aparecen al pie de muchos correos promocionales. Aunque parecen inofensivos, un solo clic puede bastar para vaciar una cuenta bancaria o robar contraseñas sensibles.

Cómo operan los ciberdelincuentes

El mecanismo de esta estafa se basa en una conducta cotidiana: los usuarios reciben correos molestos con ofertas o servicios no deseados y buscan desuscribirse. En ese intento, muchas veces hacen clic en el botón de “cancelar suscripción”, sin saber que están siendo dirigidos a sitios falsos diseñados para robar información.

Según un informe de la firma de ciberseguridad DNSFilter, 1 de cada 644 clics en estos enlaces lleva a una web maliciosa. Estas páginas están creadas para imitar a las de empresas reales y confiables, pero en realidad:

Roban contraseñas y credenciales bancarias;

Instalan malware o virus en el dispositivo;

Verifican que una cuenta esté activa, para luego atacarla con más precisión.

Por qué este tipo de ataque es tan efectivo

La efectividad de este método radica en su apariencia legítima. A diferencia de otras estafas más obvias, como los correos de supuestos premios o herencias, este truco apunta a una acción común y racional del usuario: dejar de recibir spam. El botón de “cancelar suscripción” parece una solución, pero puede convertirse en una trampa peligrosa.

Las estafas virtuales crecieron durante la pandemia. (Mohamed_hassan/Pixabay.com)

Cómo protegerse de esta nueva estafa

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan seguir una serie de prácticas para evitar caer en estas trampas:

No hagas clic automáticamente en enlaces de “cancelar suscripción” si no estás seguro del origen del correo.

Verificá la dirección del remitente : muchas veces los ciberdelincuentes usan direcciones falsas que imitan a marcas conocidas.

Usá servicios con filtrado DNS , que bloquean automáticamente el acceso a páginas peligrosas antes de que se carguen.

Ingresá manualmente al sitio oficial de la empresa o servicio desde tu navegador y gestioná tus suscripciones desde allí.

Mantené actualizado el antivirus y activá las funciones de protección que ofrecen los sistemas operativos actuales.

Un llamado a la precaución

Este tipo de ataques demuestra cómo las técnicas de ingeniería social siguen evolucionando. Ya no se trata de amenazas visibles, sino de estrategias silenciosas que se aprovechan de hábitos cotidianos. Por eso, los especialistas insisten: la ciberseguridad comienza con la prevención y la desconfianza razonable frente a cualquier enlace o correo no solicitado.