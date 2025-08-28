Alberto Samid reveló su relación con la mujer que caminó sin ropa sobre una cinta transportadora en Ezeiza.

Un insólito episodio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se volvió viral en las últimas horas: una mujer fue grabada caminando desnuda sobre la cinta transportadora de equipaje, sorprendiendo a pasajeros y trabajadores de la terminal.

El empresario Alberto Samid, conocido como el “Rey de la Carne”, confirmó a través de un posteo en su cuenta de X que la mujer del video es una de sus hijas y explicó las razones detrás del hecho.

Según detalló, ella se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y una nueva medicación le habría provocado un fuerte desequilibrio que derivó en la escena que circuló en redes sociales.

Qué dice el mensaje de Samid

“Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza”, escribió.

El mensaje de Alberto Samid sobre lo ocurrido con una de sus hijas en Ezeiza.

Samid agregó que, tras lo sucedido, su hija ya se encuentra en buen estado de salud y aprovechó la ocasión para agradecer a quienes le enviaron mensajes de apoyo: “Pero gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”.

El incidente, que habría tenido lugar el martes, requirió la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para controlar la situación.

El empresario, que recientemente confirmó su candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con el Frente Patriota Federal, volvió a quedar en el centro de la escena mediática en los últimos días, tanto por este episodio familiar como por su cruce irónico en redes sociales con María Eugenia Vidal, a quien le ofreció un puesto como cajera en su carnicería de Morón.