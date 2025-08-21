Por Las Redes / Eduardo Feinmann

Agredieron a Eduardo Feinmann a la salida de la radio y quedó registrado

A la salida de Radio Mitre, el periodista fue agredido por Marcelo Peretta, sindicalista farmacéutico.

Redacción Vía País

21 de agosto de 2025,

Este jueves por la mañana, Eduardo Feinmann fue agredido por el candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.

El video de la agresión a Eduardo Feinmann

El hecho que ocurrió en plena vía pública quedó registrado en distintas cámaras. Son tres minutos de intercambio de palabras, hasta que sobre el final del video difundido en redes sociales, se ve como Peretta le pega una patada al comunicador.

Qué dijo Feinmann sobre la agresión

Luego de lo sucedido, Feinmann se comunicó con Nuestra Mañana, de Radio Mitre y expresó: “Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares. (Salí de la radio) y de repente veo a Marcelo Peretta que viene caminando rápidamente hacia mí. Me dice que está su hijo, y el hijo filmando a su padre, qué vergüenza. Y con otro hombre del sindicato, que también me estaba esperando en la puerta, de buzo celeste, que también terminó filmándome y siendo cómplice de Peretta. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada. Me reprochaba por cosas y comentarios que yo hacía hecho sobre él. Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró. Y ahora había armado una lista con Jorgito Porcel, que termina renunciando", y concluyó: “Este tipo se hizo conocido en el programa de Mauro Viale, que lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina. Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich“.

Eduardo Feinmann en un mano a mano con Pedro Rosemblat en Gelatina (Captura de pantalla)
