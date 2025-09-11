Yerba Buena fue escenario de un encuentro histórico de unidad peronista

El gobernador Osvaldo Jaldo participó anoche de un masivo acto en Yerba Buena, donde se reunió con la militancia y la dirigencia peronista. En un clima de entusiasmo, el mandatario subrayó la importancia de dejar de lado las diferencias y consolidar la unidad del Movimiento Nacional Justicialista en un distrito donde durante años resultó difícil alcanzar acuerdos.

“Esta noche vivimos un multitudinario acto en la ‘Ciudad Jardín’, junto a la militancia y la dirigencia peronista que decidió dejar de lado las diferencias para ponerse la única camiseta que vale: la de Tucumán”, expresó Jaldo.

Durante su intervención, el gobernador remarcó los logros de su gestión en materia de organización fiscal y social. “En Tucumán tenemos una provincia ordenada, con paz social, seguridad jurídica y un presupuesto con superávit que nos permite atender salud, educación y seguridad. Venimos a unir Yerba Buena, no a dividirla”, afirmó.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Jaldo llamó a la militancia a redoblar esfuerzos. “El 26 de octubre tenemos una cita fundamental: defender juntos a Tucumán y ponerle un freno a las políticas de ajuste y exclusión que hoy afectan a nuestro pueblo”, advirtió.

Agradecimientos y compromiso

El mandatario provincial agradeció la recepción de los dirigentes y la militancia de Yerba Buena: “Mi especial agradecimiento a los anfitriones de esta gran reunión en Yerba Buena, que abrieron las puertas con generosidad y nos recibieron con la calidez de siempre, haciendo posible este encuentro de unidad y compromiso”, destacó.

También expresó su gratitud hacia los referentes que acompañaron el acto: Miguel Acevedo, Darío Monteros, Regino Amado, Raúl Ferrazzano, Martín Viola, Gladys Medina, Javier Noguera, Roque Tobías Álvarez, Carolina Vargas Aignasse, Leopoldo Rodríguez, Carlos Gallia, Walter ‘Kabuby’ Aráoz, Marcelo Albaca, Daniel Toledo, Lorena Cuba, Edmundo ‘Dady’ Robles Ávalos y Ricardo ‘Turco’ Salomón.

“Con mucha alegría celebramos la unidad del Movimiento Nacional Justicialista, en una ciudad donde durante años costó consolidarla. Hoy lo logramos gracias al compromiso de cada compañera y compañero”, concluyó Jaldo.