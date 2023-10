Victoria Villarruel se despegó de la propuesta de Lemoine para que hombres puedan renunciar a la paternidad

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, se despegó en las últimas horas de la propuesta de la aspirante a diputada por el mismo espacio, Lilia Lemoine, quien propuso que los hombres puedan renunciar por ley a la paternidad.

En diálogo con La Nación+, Villaruel aclaró que La Libertad Avanza “nunca planteó” esa propuesta y se ubicó en las antípodas de ese pensamiento.

“Creo que es una idea más de ella que del espacio. El espacio nunca ha planteado esto”, comenzó explicando Villarruel.

Y, agregó: “Por supuesto, no puedo estar de acuerdo porque siempre me he manifestado pro vida y la responsabilidad es tanto del hombre como de la mujer en la procreación de un ser humano. No es un ser humano algo que vos puedas elegir hacerte o no hacerte cargo”.

La candidata a vicepresidenta de Javier Milei dejó en claro que no está de acuerdo con la idea de Lemoine y diferenció: “Creo que una aberración como el aborto no se resuelve permitiendo que otro, a su vez, no se haga cargo”.

La propuesta de Lemoine sobre la paternidad

Lilia Lemoine tiene 43 años, es influencer, cosplayer, asesora de imagen y candidata a diputada nacional de Javier Milei. En diálogo con Neura Media aseguró que su primer proyecto, en caso de llegar a la Honorable Cámara de Diputados, apuntará a que los hombres puedan “renunciar a la paternidad”.

“No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”, aseguró la candidata que se encuentra en el octavo lugar de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: ‘Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla’ o le pinchan un forro?”, dijo Lemoine.

La asesora y candidata aseguró que su abuela, que era enfermera, le contó que existen “muchas mujeres” que para “enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura”.

Ese es el argumento que utilizará para presentar en el Congreso un proyecto en el que la mujer tendrá 15 días, una vez que se entera que está embarazada, para “notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

