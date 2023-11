Viajes de lujo, prostitución, drogas y espionaje: el escándalo en torno a un ex candidato de Javier Milei

Un nuevo escándalo sacude al entorno íntimo del candidato a presidente por la Libertad Avanza (LLA) Javier Milei: ahora uno de sus principales asesores y ex candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires Juan Nápoli quedó envuelto en una trama en la que predominan denuncias por prostitución, extorsión, consumos de drogas y hasta espionaje.

El polémico caso se desató con las denuncias que promovió, primero en la Justicia y luego en los medios de comunicación, Laura Vázquez contra Nápoli. “La conozco. Obviamente, ella se recibió de abogada, pero ejercía la prostitución. Esto no es una descalificación. Yo le pagué para que venga conmigo a Cerdeña (Italia). Y le pagué muchas veces y después ya no. Eso primero para aclarar, ella ejerce la prostitución”, lanzó el propio Nápoli en declaraciones televisivas.

Escándalo en La Libertad Avanza Foto: Google

El empresario se comunicó personalmente con el periodista y conductor Jorge Rial para pedirle salir al aire, luego de escuchar las acusaciones que recibió de Vázquez en el programa Argenzuela que se transmite por C5N.

Nápoli remarcó que la mujer que lo acusa por presuntas extorsiones y amenazas “antiguamente estuvo manejada por una señora que se llama Valeria Mannuci, la cual no la manejó más por divergencias o porque hablaba mucho”.

“Ejerce la prostitución. Tuvo una relación o tiene, no sé, con Roco el dueño de Jet, que probablemente sea quien le suministra los estupefacientes. También fue amante, no es que salió, con una figura de la Selección de Fútbol campeona del mundo y, por último, fue amante de un jugador argentino de la Copa Davis”, aseguró Nápoli.

El ex candidato a senador por LLA agregó que sus problemas personales los resuelve en su casa. “Defraudé, humillé a mi mujer y voy a pagar lo que sea por eso. Creo en los premios y castigos y en la meritocracia. Soy un tipo premiado y condecorado, no tengo ningún proceso ni ninguna condena y voy a pagar por haber humillado a mi mujer y haber herido a mis hijos”.

La historia de Instagram que subió Laura Vázquez en Miami junto a Juan Nápoli Foto: Google

Vázquez, quien apuntaló las acusaciones contra Nápoli durante la entrevista que concedió a C5N, dijo que el empresario la extorsionó para que ella no revelara la relación que ambos mantuvieron en los últimos meses y que incluyó viajes al exterior, entre los que figuran destinos como Cerdeña, Las Vegas, Miami, Punta del Este, entre otros.

Además, la joven lo acusó de haber sido el responsable de filtrar los audios que se le atribuyen al economista Carlos Melconian y que provocaron uno de los escándalos que padeció Juntos por el Cambio en la campaña electoral.

“La extorsión no es a ella. Ella es una víctima, yo no tengo absolutamente nada contra ella. La extorsión va a ser para quien se metió con mi familia, mandó audios a mi mujer y metió a mis hijos. Como lo puse en el tuit, me la va a pagar personalmente porque ya lo tengo cercado”, dijo.

Sin embargo, Nápoli evitó aportar más datos y se limitó a señalar que presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. “Me acusan de narco, de lavado de dinero, de un montón de cosas. Quiero aclarar que tengo 38 años como agende de Bolsa, tengo 7 como presidente de banco y jamás he tenido una sanción ni un cheque rechazado”, se defendió.

El asesor de Milei también negó haber sido quien filtró los audios que se le atribuyen a Melconian. “Cualquiera que me conozca bien sabe perfectamente que yo soy muy amigo de Carlos Melconian y que nunca haría la estupidez que acaba de decir”, replicó.

“Esto es algo vinculado a mi aparición en la política, que la asumo y sé los riesgos que corro, pero ya cuando se meten con mi esposa y con mis hijos creo que hay que poner un freno”, manifestó Nápoli cuando le preguntaron por qué considera que se instaló el escándalo.

Nápoli negó haber ejercido la violencia contra Vázquez: “Fui a la casa, toqué la puerta y no hice ningún escándalo. Obviamente, fui a la casa porque mi mujer (estaba) en un estado de conmoción y dije ‘voy a tratar de parar esto’. Fue la única vez que fui y no volví a ir”.

El empresario cuestionó también a Vázquez por plantear en su denuncia que él tiene armas de fuego en la caja de seguridad. “Esa es una de las cosas que ahora sí va a tener que empezar a comprobar como varias mentiras que está diciendo”, insistió.