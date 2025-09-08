Tras la derrota electoral, Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en la Casa Rosada

El presidente, Javier Milei, encabeza desde las 9,30 de este lunes una reunión de gabinete tras la derrota que sufrió el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires

El jefe de Estado arribó a la Casa Rosada poco antes de las 9 para esperar la llegada de sus colaboradores.

Tras conocerse el resultado electoral Milei ratificó el rumbo de su gobierno, especialmente en economía, pero también admitió que deberán corregirse algunos errores.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la dura derrota electoral y advirtió que serán necesarios cambios.

“No fue un huracán, pero fue mucho más que viento”, dijo Francos en diálogo con Radio Mitre.

Francos sostuvo que “Es momento de hacer autocrítica ver en que fallamos en lo político y porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y entonces hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que realiza el gobierno”.

“El presidente no va a cambiar en lo que piensa”, aseguró, pero al mismo tiempo señaló que “el pase de la macro a micro es muy importante”.

El jefe de Gabinete también admitió algunos dejos de soberbia por parte de integrantes de gobierno que pudieron jugarle en contra.