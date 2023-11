Tras el debate y con nuevo spot, Massa retoma la campaña este martes en Río Negro

Sergio Massa encara el tramo final de la campaña con sobrio optimismo, montado en las buenas sensaciones dejadas por el debate presidencial.

“Todavía falta, pero vamos bien”, fue el mensaje que bajó el candidato presidencial a sus colaboradores frente a lecturas algo exitistas en Unión por la Patria sobre su perfomance en el debate con Milei. Este martes Massa estará en Río Negro, mientras sigue sin anunciarse dónde será el acto de cierre de la campaña nacional.

En UP se evaluó que en el debate se alcanzó sobradamente uno de los objetivos buscados: menoscabar la imagen del candidato libertario como potencial presidente, desnudando algunas inconsistencias y contradicciones en sus propuestas. “Milei no está preparado ni para gestionar un maxikiosco. No le daríamos la llave de un negocio, entonces ¿por qué le vamos a dar las llaves del país?”, chicaneó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien integra el círculo chico massista.

Al respecto, el gobernador reelecto de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que el debate reveló que Milei " no conoce el Norte argentino y nunca escuché que haya tenido un plan para la región”, porque posee “una visión unitaria y absolutamente centralista”.

“Nos fue bien en el debate, pero no se ganó nada”, se comentó en el bunker. El debate, comentan, podría haber impactado favorablemente en el universo de indecisos “más proclives a votar a Milei que a Massa”, a partir de poco claridad del candidato de LLA para hablar del funcionamiento del Estado o del comercio exterior. El capítulo “Malvinas” fue también considerado como otro punto a favor.

“Milei parece haber preparado el debate para exponer su propuesta, Massa lo preparó para exponer su propuesta y para buscar exponer la propuesta de Milei. Uno planificó el debate, el otro planificó inteligentemente el debate. Uno es un político inexperto, el otro uno profesional”, evaluó el consultor político, Lucas Romero, en la red social X.

De cara al domingo 19, en el oficialismo aspiran a conseguir 10 puntos de diferencia en Buenos Aires, crecer un poco más en el Norte y llegar a los 30 puntos en Córdoba. Katopodis transparentó hoy algo que se maneja en el entorno del candidato presidencial: “hay un crecimiento de votos a favor de Massa”, dijo el ministro.

La etapa final de la campaña arranca este martes en Río Negro. En las presidenciales, Massa aventajó a Milei por casi 20 mil votos. Casi 38% contra 33,72% de LLA.

En esta provincia volvió a ganar el frente local Juntos por Río Negro. El gobernador electo Alberto Weretilneck ya anticipó su apoyo y el de su partido a Massa. El mandatario alertó que romper relaciones comerciales con Brasil, como propone Milei, afectaría a muchas exportaciones provinciales.

“Brasil es uno de los principales socios comerciales de Río Negro. Si Milei es electo presidente, desde el 10 de diciembre la provincia perderá sus exportaciones y destruirá a los productores de cebolla, pera y manzanas. Pérdidas de divisas y puestos de trabajo, destrucción de las pymes rionegrinas”, escribió en la red social X.

El candidato de UP viene proclamando su idea de conformar un gobierno de unidad nacional y habla de la necesidad de conformar una nueva mayoría. En ese marco se inscribe la visita a su aliado Weretilneck.

Massa acaba de recibir el apoyo de referentes de espacios políticos ajenos a UP, como la peronista cordobesa Natalia De la Sota o el diputado lavagnista Alejandro “Topo” Rodriguez, igual que el Partido Socialista. Su titular, Mónica Fein, fue invitada por Massa a ver el debate en la Facultad de Derecho. Rodríguez, otro invitado al debate, negó que haya habido “tosedores” en el debate. “Preocupa muchísimo que ponga semejante excusa. O tal vez está percibiendo realidades que autoconstruye”, dijo el diputado que apoyó a Schiaretti en el primera vuelta.

Hoy se publicó un nuevo spot de campaña: Massa retoma el mensaje “Viene la Argentina que estábamos esperando”, que ya había utilizado en otro video. Con escenas de situaciones cotidianas, como un matrimonio que espera en el aeropuerto la vuelta de su hija, o un tren de Ferrocarriles Argentinos llegando a una estación, o una mujer a punto de parir, se repite el mensaje “ahí viene”.