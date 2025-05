“Todos los servicios esenciales están a cargo del Gobierno de Tucumán”, afirmó Jaldo

Tras una nueva ronda de gestiones en Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo brindó detalles sobre el estado de las principales obras públicas que se ejecutan en Tucumán con financiamiento conjunto de Nación y Provincia. Educación, infraestructura energética, vivienda y salud fueron algunos de los ejes abordados por el mandatario, quien volvió a poner en valor el esfuerzo presupuestario local.

“La verdad que nosotros, en cada viaje que hacemos, vamos avanzando con los compromisos que tiene la Nación para con la provincia de Tucumán”, sostuvo Jaldo, y puso como ejemplo la Ruta 307, la política carcelaria y la construcción de escuelas.

“La Ruta 307, una parte la paga la Nación y una parte se hace cargo la Provincia. Podemos hablar de toda la política carcelaria, que un porcentaje paga la Nación y un porcentaje paga la Provincia. Tenemos casi 40 escuelas en construcción en diferentes niveles de avance físico, que un porcentaje lo paga la Nación y un porcentaje lo paga la Provincia”, detalló.

Vivienda y energía: proyectos clave en marcha

Uno de los anuncios más relevantes fue la inminente firma por la transferencia definitiva del terreno para el PROCREAR II, que Jaldo calificó como el emprendimiento habitacional más importante del país.

“El mega emprendimiento habitacional más importante de la República Argentina está en Tucumán, que es el PROCREAR II. Son 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicio. Estamos esperando la transferencia definitiva. Se llegó a un acuerdo y seguramente en unos días vamos a estar firmando no sólo la posesión, que ya la tenemos porque vamos a entrar a trabajar, sino también la transferencia definitiva del terreno para que sea de propiedad del Gobierno de la Provincia y se puedan hacer inversiones en ese terreno”, indicó.

En el ámbito energético, destacó dos obras estructurales: el acueducto de Vipos y la doble terna El Bracho - Villa Quinteros.“Son 57 kilómetros de línea de media y de alta. Ya están para adjudicarse. Si Dios quiere, en 60 días las empresas que ganen la licitación, que la hace la Nación y nosotros acompañamos, van a estar instaladas para comenzar las obras”, explicó.

Servicios esenciales: “Lo está sosteniendo la Provincia”

Jaldo también advirtió sobre el impacto de los recortes nacionales en subsidios y programas sociales clave: “Ustedes no se olviden que la Nación sacó la compensación del transporte, sacó el incentivo docente que lo paga la provincia. Hoy los colectivos andan en Tucumán porque tienen un soporte provincial. También han quitado la conectividad, también le han quitado esa hora adicional que tenían los docentes y todo eso lo está pagando la provincia. Si no, no podríamos tener clases. No tendríamos servicio público en Tucumán”, afirmó.

En esa línea, subrayó el rol del Estado provincial en áreas sensibles: “La Nación no da salud en Tucumán, la salud la da la provincia. La Nación no da educación, lo da la provincia. La Nación no da seguridad, lo da la provincia. Es decir, todos los servicios esenciales están a cargo del presupuesto del Gobierno de Tucumán”, sentenció.

“Tucumán solo no sale, y la Nación sola tampoco”

Finalmente, Jaldo llamó a la unidad y al compromiso institucional por encima de las disputas políticas: “Hoy hay muchos tucumanos y tucumanas que tienen obra social, tienen prepaga, pero están yendo a los hospitales públicos. Eso quiere decir que la salud pública está a la altura de las circunstancias, con los profesionales, con el personal, con la tecnología, con lo edilicio. Todo eso significa inversión”, expresó.

“Hay cosas que por ahí nos ponemos de acuerdo con la Nación y otras no nos ponemos de acuerdo. Ahora sí: Tucumán solo no sale, y el Gobierno Nacional solo tampoco sale. A la Argentina la sacamos entre todos o no sale nunca”, advirtió.

Y concluyó con una reflexión sobre su mandato: “En un año y tan solo ocho meses llevamos la gestión que está a la vista de la gente. Hicimos cosas, sí. Faltan cosas por hacer, también. Pero no hay duda de que cada día queremos lo mejor para cada uno de los que viven en esta querida provincia”.