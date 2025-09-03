Sturzenegger: “Es kirchnerismo o libertad. Lo del medio no existe”

El Ministro de Desregulación también se quejó del rechazo del Congreso que modificaba la función de Vialidad Nacional, INTI e INTA. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró este miércoles que en las próximas elecciones se define “kirchnerismo o libertad” porque “lo del medio no existe”.

La palabra de Sturzenegger

El funcionario habló en la apertura del ciclo “Diálogos” organizado por la Fundación Mediterránea, y que en esta edición se realiza en Buenos Aires.

Sturzenegger lanzó esta posición en medio de un auditorio montado por la institución con origen en la provincia de Córdoba, desde donde se impulsa el movimiento “Provincias Unidas” que se plantea como opción al liberalismo y al kirchnerismo.

Sturzenegger también explicó que este miércoles se publicaron una serie de decretos que restituyen las funciones de INTA, INTI y Vialidad Nacional porque el rechazo al decreto de desregulación que tuvo lugar en el Congreso Nacional había decretado el fin de estos organismos.

El ministro aseguró que la decisión del Congreso Nacional es a favor de una casta y puso como ejemplo el caso de Vialidad Nacional donde aseguró “nadie trabaja” porque la mayoría de los empleados son puestos jerárquicos o sindicalistas.

“El Congreso rechazó los decretos delegados, pero no reinstauró la normativa anterior. En su afán de bloquear la decisión del gobierno dicen ‘deroguemos’, pero jurídicamente tiene el resultado de lo que derogaron la existencia de estas instituciones”.

Sturzenegger afirmó que “hoy a las 00.00 nos dejaron sin todas estas instituciones y entonces hicimos una serie de DNU porque tuvimos una situación de urgencia de inmediata”.