Sequía: el Interbloque Federal respaldó el reclamo de la FAA para promover un “salvataje”

Poco después de reunirse con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, para reclamarle un salvataje por la sequía, las autoridades de la entidad rural Federación Agraria Argentina (FAA) fueron recibidas por los diputados del Interbloque Federal.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo. Foto: José Gutierrez

“Necesitamos respuesta urgente con respecto al salvataje, que es lo primordial para que el productor pueda seguir en la actividad”, dijo el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, tras el encuentro que mantuvo con el secretario de Agricultura.

Luego, Achetoni y 24 dirigentes de la FAA concurrieron al Congreso de la Nación para promover su propuesta ante los diputados del Interbloque Federal, quienes se comprometieron a insistir con sus reclamos por un “plan de estabilización que incluya una reforma tributaria y la baja de retenciones”.

Los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo y Mónica Fein escucharon los planteos de los referentes rurales y se interiorizaron sobre el “salvataje” directo que esa entidad reclama para “los productores en situación de emergencia y desastre agropecuario”.

Al respecto, la FAA propuso que la asistencia contemple un pago de 150.000 pesos por hectárea (con un tope de hasta 300 hectáreas cultivadas) con soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, cebada o centeno.

El mismo esquema indica que, por cada hectárea cultivada con producciones de economías regionales, el pago será de $300.000; y que, por cada animal bovino en propiedad del productor, por las primeras 300 cabezas, el pago será de $100.000.

El salvataje que solicitan en la entidad rural también considera la situación de los productores porcinos y aviares con medidas específicas.

Adicionalmente, la Federación Agraria propuso medidas de alivio fiscal con vigencia hasta el 30 de junio de 2024 vinculadas con impuesto a las ganancias, IVA e impuesto al cheque; junto con la eliminación de retenciones a todas las economías regionales y, para los cultivos tradicionales, un retiro gradual de retenciones por toneladas producidas.

Tras la reunión, Gutiérrez señaló que los planteos realizados por la FAA se enmarcan en las cuestiones urgentes como la sequía que, opinó, es “una realidad de la que no hay debida conciencia de sus consecuencias recesivas”.

“Esto que graficamos en un volumen de 18 mil o 20 mil millones de dólares menos en términos de saldo exportable, tendrá un enorme impacto, sobre todo en el segundo semestre del año y en las economías regionales. Por ejemplo, un camionero que transportaba mercadería al puerto de Rosario en diez viajes mensuales ahora hará solo tres”, completó.

El legislador agregó que se necesitan modificaciones concretas en torno a la ley de emergencia, pero también la puesta en marcha de otros instrumentos para dar respuesta al sector, como el proyecto que propone la creación de un Seguro Multirriesgo Agropecuario.

La iniciativa impulsada por el Interbloque propone implementar un fondo para contribuir parcialmente al costo del seguro y que se integrará con un porcentaje de lo recaudado en concepto de derecho de exportación del Complejo Soja, más lo que se asigne desde el presupuesto nacional.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que esto no se resuelve con una medida aislada, obviamente necesaria ante una situación concreta como la sequía y la urgencia de reponer capital de trabajo para la próxima cosecha. Pero además de medidas coyunturales, seguiremos insistiendo en un plan de estabilización del país en el que se empiece a hablar de una reforma tributaria que incluya la rebaja de retenciones, en conjunto con otras medidas. Si no, Argentina no va a encontrar, ni en este ni en otros sectores, anclajes concretos para poder salir adelante. Y vaya que sí hay condiciones para hacerlo, pero es necesario un país que se precie y actúe con normalidad”, remarcó.

El campo sigue pidiendo por medidas que le ayuden a superar la crisis de la sequía. Foto: lm neuquen

Según se informó a través de un comunicado, además de repasar el proyecto de ley para la eliminación gradual de retenciones a las exportaciones y el de creación del seguro multirriesgo, en el encuentro se abordó el proyecto para la modificación de la ley de Biocombustibles para aumentar el porcentaje mínimo de mezcla del biodiesel y el bioetanol; y sobre el reclamo de la deuda por compensaciones derivadas de la segmentación de retenciones para los pequeños productores y cooperativas.

En la reunión se destacó la acción del Interbloque Federal, que logró frenar la prórroga de las facultades del Ejecutivo para aumentar las retenciones, desactivando un artículo del presupuesto nacional propuesto por el oficialismo. También, que junto a otras fuerzas políticas lograron parar el intento oficialista de aplicar una nueva retención del 1.5% a las semillas.

Tras el encuentro, que tuvo lugar en el Anexo C de Diputados, el presidente de la FAA destacó los acuerdos y compromisos para trabajar lo “urgente” para lograr el salvataje y se ayude a los productores y continuar trabajando en los remedios para atacar las causas de la situación que atraviesa el sector.