Roberto Lavagna expresó su apoyo a Massa para el balotaje

El exministro de Economía y dos veces candidatos a presidente Roberto Lavagna expresó esta tarde su público apoyo a Sergio Massa, de cara al balotaje del próximo domingo. Lavagna convocó a trabajar por “consensos” y abogó por la búsqueda de “gobiernos de unidad nacional”.

El exministro en las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, hizo el anuncio con cinco publicaciones en la red social Twitter.

“Como ciudadano he creído y creo que nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los consensos y buscar gobiernos de unidad nacional para un conjunto de temas claves”, escribió en el primer tuit.

Lavagna apoyará a Massa Foto: Twitter

“Es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista que atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente”.

“Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Por eso pienso que es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita. En mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de consendo federal, votaré por Sergio Massa”, escribió con mayúsculas.

Por último dejó un par de consejos al próximo presidente: “Vale la pena que recordemos algunas cosas que ayudan a avanzar: -Gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante; gobernar no es creer que todo empieza de 0 como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre, gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible”, aconsejó Lavagna.

Desde el espacio de Consenso Federal, días atrás ya habían expresado su apoyo al candidato de Unión por la Patria, los diputados nacionales peronistas, Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia De la Sota, igual que el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. También se pronunció en un mismo sentido el economista Diego Bossio, quien coordinó la campaña presidencial de Juan Schiaretti en la primera vuelta. El Partido Socialista, liderado por su presidenta Mónica, Fein, llamó a votar por Massa en el balotaje.