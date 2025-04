Revés contra Milei por el caso $LIBRA: Diputados aprobó la comisión investigadora y la interpelación a funcionarios

La oposición volvió a poner contra las cuerdas al gobierno de Javier Milei. A menos de una semana de haber volteado a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, logró aprobar en la Cámara de Diputados tres proyectos por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA: la interpelación a cuatro funcionarios nacionales, la creación de una comisión investigadora y un pedido de informes escritos.

Las presiones y maniobras oficialistas para quebrar el quórum no llegaron a buen puerto: Unión por la Patria, Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica consiguieron habilitar el debate con 130 presentes y avanzaron con la doble ofensiva. La interpelación recibió 131 votos afirmativos y 96 negativos, mientras que la comisión investigadora obtuvo 128 apoyos, 93 rechazos y 7 abstenciones, y el pedido de informes escritos, 135 votos afirmativos, 84 negativos y 7 abstenciones.

Quienes deberán presentarse el próximo martes 22 a las 14 en el recinto de Diputados son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Quedaron afuera la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el propio presidente.

Los funcionarios deberán dar explicaciones sobre el hecho ocurrido el 14 de febrero, cuando Milei promocionó en su cuenta de X la criptomoneda $LIBRA, creada muy poco tiempo antes, y luego borró la publicación. Durante las horas en que se mantuvo vigente el “tuit”, la cotización de la “memecoin” se disparó, pero luego se desplomó, provocando pérdidas millonarias a cerca de 75.000 inversores.

El dato saliente de la interpelación es que uno de los citados será Caputo, quien se negó a concurrir al Congreso sistemáticamente, incluso para presentar el Presupuesto. Tanto el ministro de Economía como Francos y Cúneo Libarona, según interpreta la oposición, están obligados a concurrir porque tienen rango de ministros, en función del artículo 71 de la Constitución Nacional.

En tanto, la comisión estará compuesta por dos diputados por cada bloque o interbloque con más de cinco integrantes; uno por cada bloque o interbloque de cinco miembros; y además, por cada veinte diputados que integren esos espacios, se les sumará un miembro adicional. El miércoles 23 de abril a las 10 se deberá realizar la primera reunión para designar autoridades e iniciar el proceso.

Quórum sorpresivo

La Libertad Avanza, el PRO, la UCR de Rodrigo De Loredo (salvo dos excepciones) y otros bloques aliados como el MID no bajaron al recinto, pero no lograron doblegar a la oposición, que llegó al quórum en un clima de sorpresa y euforia. Es que, hasta el lunes, el número no estaba garantizado y había un puñado de incógnitas.

Los peronistas cordobeses de Encuentro Federal dieron un giro de 180 grados: tras haber negado apoyo para emplazar a las comisiones por el caso $LIBRA, tuvieron esta vez asistencia perfecta. Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y el democristiano Juan Brügge aportaron al quórum, sumados a De la Sota, quien suele plegarse al resto de la oposición.

“El país no se divide entre criptomoneda y la nada, entre la elección de provincia de Buenos Aires y nada: hay un país productivo que asiste anonadado al espectáculo que ofrece el Gobierno nacional y su contraparte, el kirchnerismo”, explicó Gutiérrez a este medo. La caída de la imagen presidencial en las encuestas y la necesidad de presionar a la Nación por fondos para Córdoba podrían explicar la presencia cordobesa.

Por otra parte, también fueron claves para el quórum dos gobernadores alineados a Milei, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), que mandaron a sentar a la mayoría de sus diputados de Unión por la Patria. Lo mismo hicieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy) en los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Y se sentaron dos radicales que integran la bancada de Rodrigo De Loredo: el mendocino Julio Cobos y el bonaerense Fabio Quetglas.

Rechazo a maniobra oficialista

La oposición reprobó la maniobra del titular de la Cámara, Martín Menem, para convocar a Francos a brindar su informe de gestión el próximo miércoles 16 de abril, y evitar de esa forma una interpelación. “Que no confundan: el jefe de Gabinete tiene que venir todos los meses, no cuando se le dé la gana o cuando quiera tapar una comisión investigadora”, denunció en el recinto el líder de Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

En el mismo sentido se expresó el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), uno de los que trabajó fuertemente para lograr el quórum. “Las explicaciones las tiene que dar el Gobierno con los requerimientos que le da el Congreso, no con los que él quiere. No podemos permitir que el jefe de Gabinete venga cuando quiere, conteste preguntas por escrito, en un procedimiento limitado, en una semana corta, como si fuera fulbito para la tribuna. Queremos algo serio”, planteó.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez denunció que “están queriendo cercar al presidente y le están provocando un daño. Están generando una olla a presión que nadie sabe por dónde puede saltar”. El jefe de la bancada kirchnerista subrayó: “Esta es una oportunidad de dar un gesto de personalidad del Congreso. El Congreso no está para arrodillarse delante de nadie ni para ser felpudo de nadie”.

Los libertarios rechazaron todas las iniciativas. “Nadie pudo decir qué es la estafa $LIBRA. No sabemos qué va a investigar la comisión investigadora. Les molesta que la inflación y la pobreza están bajando”, advirtió el jefe del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni. “Vemos una intromisión sobre el Poder Judicial”, alertó Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que habló de una jugada “payasesca” de la oposición.

El PRO se alineó a La Libertad Avanza pese a los cortocircuitos del último tiempo. La diputada Silvana Giudici recordó que desde el día del hecho se realizaron 112 denuncias en el fuero nacional y además se creó una unidad para investigar el caso en el seno del Poder Ejecutivo. Además, señaló que hay denuncias radicadas en Estados Unidos, en una acción colectiva.

La UCR también votó con el oficialismo. Karina Banfi, vicejefa del bloque de De Loredo, habló de “una sesión donde nos traen a las patadas, sin ningún tipo de consenso”, y amplió: “No hay oportunidad y conveniencia para tratar este tema, cuando la Justicia nacional e internacional está llevando este caso adelante en todo el proceso de investigación y realmente poco es lo que vamos a poder averiguar en esta etapa. Por eso preferimos esperar y escuchar qué tiene para decir el jefe de Gabinete”.