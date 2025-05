Otra semana tensa en el Congreso con Ficha Limpia, retenciones y edad de imputabilidad

El Congreso no da respiro. Mientras el caso $LIBRA quedó esta semana en remojo, vuelve la tensión de la mano de tres temas calientes: la Ficha Limpia, que (de no mediar imprevistos) finalmente será convertida en ley este miércoles; las retenciones al campo, eje de una ofensiva opositora para dar continuidad a la baja que vence en junio; y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que disminuye a 14 años la edad de imputabilidad de menores.

El plato fuerte será en el Senado, que después de varias idas y vueltas tratará el miércoles desde las 14 la ley que dejaría fuera de la competencia nacional a la expresidenta Cristina Kirchner por su condena en la causa Vialidad. Un proyecto que, en principio, cuenta con 38 votos favorables (uno más que el necesario), pero que a la vez sigue amenazado por el fantasma de un boicot del Gobierno, tras dos votaciones postergadas.

El oficialismo quedó atrapado por la presión de sus aliados del PRO y la UCR para sancionar la ley de una vez por todas. El punto en discordia ya no parece ser la candidatura o no de Cristina (podrá competir en provincia de Buenos Aires, donde no rige el impedimento), sino la elección porteña del 18 de mayo. Más precisamente, la posibilidad de que el macrismo, enfrentado a los libertarios, capitalice el resultado de la sesión.

Ya sea la aprobación o el fracaso, ambos escenarios parecen favorables para Silvia Lospennato, la postulante del PRO: si la norma obtiene luz verde, la diputada nacional podrá enarbolarla como bandera proselitista en la Ciudad; y si, de lo contrario, la iniciativa vuelve a naufragar, Lospennato podrá dejar expuestos a los libertarios, alimentar la hipótesis de un “pacto” con el kirchnerismo y marcar la diferencia.

El fin de semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “están los votos” y que “ya no quedan dudas”, pero en el Senado nadie descarta que haya una sorpresa. Un fracaso podría ocurrir de tres maneras: que no haya quórum; que sí lo haya, pero que al momento de votar no se reúnan las 37 voluntades necesarias; o que el proyecto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados.

Horas antes de la sesión por la Ficha Limpia, en Diputados comenzará a cocinarse una nueva embestida opositora en un tema con un delicado historial: las retenciones al campo. En una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería convocada para las 10, distintos bloques (entre los que se encuentra Encuentro Federal, que contiene al “cordobesismo”) buscarán dictaminar un proyecto para darle continuidad a la baja que vence el 30 de junio.

Se encuentra en plena discusión un dictamen que sintetice las variadas propuestas opositoras, y que, sobre todo, sirva como elemento de presión al Gobierno. Pero será apenas la mitad del camino: para que el expediente llegue al recinto también deberá dictaminar la Comisión de Presupuesto, cerrada con candado por el libertario José Luis Espert. La oposición amenaza con emplazar a un plenario de ambas comisiones en la próxima sesión, pero esa estrategia aún no está resuelta.

¿Prorrogará el Gobierno la rebaja, como espera un sector de la oposición? El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este lunes al tema, pero dejó más dudas que certezas. “Si las condiciones macro dan, siempre hay posibilidades de bajar retenciones”, reiteró el ministro, y aclaró que la reducción de alícuotas vigente se tomó bajo una proyección de una “sequía que finalmente no ocurrió” y una “baja de precios que luego se revirtió”.

Debate sobre la edad de imputabilidad

En otro orden, este martes a las 16, un plenario de cuatro comisiones reanudará el postergado debate sobre la edad de imputabilidad, que el oficialismo y bloques dialoguistas acordaron fijar en 14 años. El proyecto es de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue empujado contra viento y marea por su representante en Diputados, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

El debate es transversal y divide a los bloques, por lo que Rodríguez Machado salió a la caza de apoyos individuales. Diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica estarían dispuestos a acompañar gracias a una serie de modificaciones que morigeraron el proyecto original de Bullrich. En Unión por la Patria hay rechazo mayoritario, pero a la vez expectativa sobre el comportamiento del massismo, que suele diferenciarse de sus pares en leyes penales. Subyace, de fondo, la presión de sectores de la Iglesia y organismos de Derechos Humanos.

Mientras tanto, quedó en “stand by” el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Bajo presión opositora, La Libertad Avanza se comprometió a convocar, para el próximo 14 de mayo, a una nueva sesión de interpelación con los ministros que faltaron a la primera, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona. Pero en el Gobierno buscan apagar el tema y hay dudas de que los funcionarios asistan.

Para la anteúltima semana del mes, la oposición prepara un “combo” explosivo para el Gobierno: buscará sesionar con la declaración de la emergencia en discapacidad (ya dictaminada) y una ayuda a jubilados tras el fin de la moratoria previsional (aún en debate). Y también intentarán destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA, que la semana pasada quedó empatada y sin autoridades designadas.