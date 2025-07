La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2025 se vio atravesada por una inesperada tensión política, cuando un periodista del medio La Derecha Diario interpeló en público a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, durante su recorrido por el predio ferial en Catamarca.

La pregunta surgió en el contexto de la creciente interna entre Villarruel y el presidente Javier Milei, profundizada tras la última sesión del Senado, donde se aprobaron proyectos de ley que el mandatario anticipó que vetaría.

Villarruel recorrió stands junto al gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Según publicó el diario El Ancasti, el breve pero tenso intercambio fue grabado y viralizado en redes sociales.

El diálogo comenzó con una pregunta directa por parte del periodista: ¿Qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones de votantes? ¿No sentís que traicionaste a Milei?

Visiblemente incómoda, Villarroel respondió con serenidad: “No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso.”

El periodista insistió: “Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos.”

La vicepresidenta, sin aludir directamente al conflicto político, optó por esquivar la pregunta y poner el foco en el evento: “Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le dé trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños...”

Ante una nueva insistencia sobre si tenía algo que decirle al presidente, Villarroel fue tajante: “Y esto es super importante. Hoy es la Fiesta del Poncho. Abrimos esta fiesta tan importante, todo lo demás puede esperar.”

El episodio dejó expuesta la tensión que se vive en la cima del poder nacional, pero también mostró la intención de la vicepresidenta de no desviar el eje del evento cultural más importante de Catamarca, que reúne a miles de artesanos, artistas y visitantes de todo el país.