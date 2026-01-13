Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente Javier Milei viajará el próximo sábado a Asunción del Paraguay para participar de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero el tratamiento parlamentario, condición sine qua non para su entrada en vigencia, se postergaría hasta el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

El acto se realizará en Paraguay porque el país liderado por Santiago Peña ocupa la presidencia pro tempore del bloque sudamericano.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también confirmó su presencia, pero el foco de conflicto vuelve a ser el brasileño, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, quien no participará de la ceremonia pese a que fue uno de los principales impulsores del acuerdo.

La diplomacia de Brasil interpretó que la firma de un “acta” no merece la presencia del presidente y delegó la representación en el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. De hecho, del lado argentino quien suscribirá el documento será el canciller, Pablo Quirno.

No obstante, no deja de llamar la atención la posición de “Lula” dado que hace pocas semanas tenía todo preparado para ser el anfitrión de la firma durante la última reunión del Mercosur que se realizó en Foz de Iguazú. El rechazo que produce el pacto en varios países europeos motivó la postergación y ahora cambió de postura y decidió no participar.

Este faltazo del presidente brasileño no hace más que profundizar la distancia con Milei. Cabe recordar que durante el fin de semana, Brasil dejó la representación de la Embajada argentina en Venezuela, en otro capítulo de la disputa entre ambos mandatarios.

Milei llegará a Asunción con pleno apoyo a esta iniciativa aperturista, pero no apurará el trámite parlamentario. El acuerdo debe ser ratificado por los Congresos de los cuatro países integrantes del Mercosur. El oficialismo tendría decidido no incluir esta discusión en el llamado a sesiones extraordinarias que se realizará en febrero y, por lo tanto, el tema quedaría para el período ordinario que se inicia en marzo.

El proceso para que entre en vigencia el acuerdo aún debe cumplir varias etapas, por lo cual no requiere urgencia en su discusión parlamentaria.

Por su parte, la Comisión Europea confirmó la presencia de su presidenta, Ursula Von Der Leyen, para la firma del convenio que se realizará el próximo sábado en horas del mediodía en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. La funcionaria europea estará acompañada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Cómo sigue en Europa

Si bien la firma es un hito central para la vigencia del acuerdo, aún restan varios pasos formales.

Ante una consulta de este medio, el especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo, explicó: “El acuerdo tiene dos partes. Por un lado, la reducción arancelaria y por otro carril van las normas laborales, de cooperación, institucionales y solución de controversias, entre otras”. Europa decidió dividir la discusión en estos dos grandes conjuntos.

Elizondo señaló que con “la aprobación del Parlamento Europeo (la semana pasada el visto bueno lo dio el Consejo Europeo) y la de los Congresos de los cuatro países del Mercosur ya comenzará a regir la reducción arancelaria”.

“Luego, quedará la aprobación país por país del resto de las normas y allí puede haber un riesgo porque en algunos no serán aprobadas”, advirtió.

Elizondo recordó que Francia ya avisó que impugnará judicialmente esta división del acuerdo que llevó a su aprobación en el Parlamento.

No obstante, consideró que luego del apoyo político que se alcanzó en el Consejo Europeo, el acuerdo también será aprobado por el Parlamento y entrarán en vigencia las nuevas escalas arancelarias, principal aspecto del convenio.

Francia y España están entre los países que más oposición interna presentan al acuerdo con manifestaciones constantes en su contra. En este marco, diferentes organizaciones de agricultores de la Unión Europea realizarán el próximo martes 20 de enero una manifestación en Estrasburgo para pedir al Parlamento Europeo que rechace el acuerdo.

Ida y vuelta

Milei viajará a Asunción el sábado y regresará ese mismo día, ya que el domingo partirá hacia Suiza a participar del Foro de Davos que se realizará entre el 18 y el 23 de enero.

La Casa Rosada está muy concentrada en la participación del presidente en este evento dado el actual contexto mundial.

Consideran que desde aquel primer discurso de 2024 disruptivo para con las normas de esa convención, Milei ganó en reputación política y ahora su palabra es esperada con mayor interés.