Milei salió al cruce de quienes ponen en duda la dolarización y le puso número a la conversión: $ 730

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, salió al cruce de quienes pusieron en duda su intención de llevar adelante la dolarización, ratificó que existen las divisas para implementarla y precisó que sería a un tipo de cambio de $ 730 equivalente a la actual cotización del Contado con Liquidación.

Milei aprovechó su participación en el 9° Latam Economic Forum para confirmar su principal propuesta de campaña, luego de que a raíz de ciertas explicaciones de referentes de su espacio hubo análisis que sugerían que la iniciativa estaba siendo recortada ante la actual coyuntura económica.

“Yo no tengo la culpa que los economistas del Juntos por el Cambio no sepan hacer la cuenta”, enfatizó Milei y consideró que existen “muchos profesionales ensobrados por políticos ‘chorros’, y periodistas” que cuestionan su propuesta para defender intereses.

Milei arrancó su presentación señalando que “hoy voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización pese a que hace siete años que hablo de competencia de monedas. Parte de este trabajo es lidiar con los mienten que de manera directa o deformando lo que uno dice, o intentan formar opinión con datos falsos”.

El líder libertario reiteró su decisión de eliminar el Banco Central porque es el mecanismo que utilizan los políticos para robar.

Milei insistió en que su explicación de cómo se realizará la dolarización tiene como objetivo desenmascarar a los farsantes mentirosos.

“Una de las estupideces más grandes que escuché es que dolarizar conduce a una hiperinflación. Escuché muchas estupideces pero esta no entra en el plano de las inimaginables. Justamente nosotros proponemos esto para evitar la hiperinflación. Yo no tengo la culpa que sean tan brutos que no sepan nada”, resaltó.

Milei explicó que el pasivo del Banco Central se compone de la base monetaria y las Leliqs que en conjunto suman unos US$40.000 millones.

A su vez, indicó que el Banco Central tiene reservas por unos US$10.000 millones que se utilizarían para rescatar la base monetaria y que las Leliqs se rescatarían a partir de la venta de títulos públicos actualmente en poder del BCRA cuya valuación nominal es de US$120.000 millones, pero de mercado es de US$30.000 millones.

“Con estos recursos podemos dolarizar”, insistió, al tiempo que subrayó que para la conversión se utilizaría el valor de mercado e identificó como referencia la cotización del Contado con Liquidación actualmente en $ 730.

Sobre la instrumentación se pronunció a favor de un esquema similar al de El Salvador donde se propuso que la gente libremente cambie su moneda por dólares y que cuando se llega a los dos tercios se convalida legalmente.

“Por eso la velocidad tendrá que ver con la velocidad con la que la gente cambie sus pesos por dólares”, indicó.

En ese marco advirtió: “Si llegamos a dolarizar antes de las elecciones de medio término vamos a tener unas mayorías arrolladoras que nos permitirán llevar a la Argentina a ser potencia en los próximos 35 años”.