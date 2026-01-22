Milei en Davos: ratificó su alianza con EE.UU., ironizó sobre Lula y dijo que China es socio comercial

El presidente Javier Milei aprovechó su segunda jornada en el Foro Económico Mundial de Davos para marcar posición en el tablero internacional y ratificar el rumbo de su gestión. En una entrevista exclusiva con la cadena Bloomberg, el mandatario reafirmó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, defendió el libre comercio y dejó definiciones clave sobre la economía argentina.

Durante el diálogo, que se extendió por poco más de 25 minutos, Milei aseguró que su plan es abrir la economía nacional al mundo. “Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”, sostuvo, al tiempo que enumeró sus objetivos de integración con la Unión Europea, China e India.

Sin embargo, el jefe de Estado fue categórico sobre sus socios estratégicos. Aclaró que, si bien China representa una oportunidad comercial, “cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas de dónde está Argentina: está con Estados Unidos”.

Apoyo a la estrategia en Venezuela

Uno de los puntos centrales de la charla fue la situación en Venezuela. Milei respaldó explícitamente el plan diseñado por el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, y destacó la labor del senador Marco Rubio.

“Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narcotirano, dictador y asesino de (Nicolás) Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”, afirmó. Según señaló, el régimen venezolano “financiaba campañas y actos terroristas” y afectaba a gobiernos que no respondían “al socialismo del siglo XXI”.

En este contexto, el mandatario celebró la liberación de presos políticos y manifestó su esperanza por el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo. Además, valoró el esquema de tres etapas propuesto por Washington: estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia.

Definiciones sobre el dólar y el cepo

Consultado sobre cuándo Argentina avanzará hacia un régimen cambiario totalmente libre, Milei evitó dar fechas precisas y ató la decisión a variables técnicas.

Explicó que el país arrastra una “muy mala historia” monetaria y que el actual sistema de bandas busca acotar la volatilidad.

“El tipo de cambio dentro de la banda es libre”, aseguró. Según explicó, la liberación total del peso ocurrirá una vez que se elimine el excedente monetario: “En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas”.

En el plano financiero, descartó la necesidad urgente de tomar nueva deuda externa. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, sentenció, aclarando que el objetivo es fortalecer el mercado de capitales local y reducir la dependencia del endeudamiento extranjero.

Javier Milei habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. (AP)

Tensión discursiva con Brasil

Sobre el cierre de la entrevista, Milei se refirió a la relación bilateral con Brasil. Aunque aseguró mantener un vínculo “adulto” enfocado en el comercio, lanzó una frase filosa al ser consultado sobre Luiz Inácio Lula da Silva.

“Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos”, ironizó el libertario. No obstante, matizó sus dichos afirmando que el objetivo sigue siendo avanzar en todo aquello que favorezca el intercambio entre ambas naciones.

La relación comercial con China

En la entrevista también abordó el vínculo con China. Si bien ratificó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, sostuvo que China es un socio comercial relevante y que su plan es abrir la economía y expandir mercados hacia la Unión Europea, EFTA, Estados Unidos y el propio gigante asiático, además de mencionar el interés por fortalecer el comercio con India.

En ese sentido, intentó separar el plano geopolítico del comercial y remarcó que las decisiones se tomarán en función de lo que “más favorece a los argentinos”.