El presidente Javier Milei enfocó su discurso en Davos en temáticas de índole global, con una marcada defensa del capitalismo de libre empresa y de los valores de Occidente, al tiempo que denostó al socialismo y le atribuyó la decadencia de los países en los que se impone como ideología política y económica.

En línea con las presentaciones de 2024 y 2025 en el mismo foro económico, el jefe de Estado argentino eligió pronunciarse sobre los enfrentamientos en al actual orden mundial e insistió en el concepto de “libertad” como base del desarrollo individual y de las sociedades.

También aprovechó la ocasión para resaltar los que consideran son los logros de su gestión y subrayó que lleva implementadas más de 13.500 reformas estructurales. “Esto es hacer la Argentina grande de nuevo”, enfatizó.

A Milei le tocó hablar ante más de un millar de empresarios y líderes políticos del mundo luego de la intervención de Donald Trump, que sacudió el ambiente con sus declaraciones sobre Groenlandia.

Las imágenes de la organización no permitieron determinar el número de concurrentes a la presentación del presidente argentino. La prensa presente tampoco tuvo acceso a la sala principal para corroborarlo.

Se abstuvo de referirse a la tensión generada sobre Groenlandia y tampoco se refirió a la situación en Medio Oriente.

El discurso del presidente estuvo plagado de citas de pensadores, economistas y filósofos con las que buscó argumentar los motivos de por qué el capitalismo en la mejor forma de ordenamiento de las sociedades

“Estoy aquí, frente a ustedes, para decirles –- de modo categórico - que Maquiavelo ha muerto. Es el momento de enterrarlo”, fue la primera oración de Milei, que argumentó con una conexión entre el capitalismo, la eficiencia y la justicia en el plano económico.

Afirmó que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”, enfatizó.

Como concepto adicional, recalcó: “Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas”.

De acuerdo a la concepción del presidente, “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”, y reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”.

En ese marco, advirtió que dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas injustas que conducen al colapso no solo económico, sino también social, con el riesgo de poner en peligro a la propia civilización occidental.

El presidente dijo que en sus dos años de gestión pudo extirpar un déficit fiscal del 15 % del PIB, reducir la inflación y bajar la pobreza, “como resultado de políticas públicas guiadas por valores éticos y morales”.

Para cuestionar al socialismo, eligió la situación de Venezuela, donde afirmó que se instauró “una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano”.

Finalmente, concluyó que “el mundo ha comenzado a despertar” y que la mejor prueba de ello es lo que ocurre en América, con el renacer de las ideas de la libertad.

“En 2024 señalé que Occidente estaba en peligro. En 2025 mostré que las agendas impulsadas desde organismos y foros internacionales no eran más que un conjunto de políticas socialistas”, señaló Milei. Y remató: “2026 es el año en el que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar, como está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”.

Reuniones con empresarios y banqueros

Antes de su discurso en la sala principal, Milei mantuvo una reunión con representantes de bancos internacionales. Allí el presidente intentó convencer a los ejecutivos de la solidez de su programa económico y de la eficacia de las reformas estructurales que promoverá en la segunda parte de su mandato.

El objetivo principal del jefe de Estado fue convencer a los influyentes directivos de invertir en activos argentinos y en especial en bonos públicos. Eso provocaría la baja del riesgo país y le daría al gobierno la posibilidad de refinanciar vencimientos de capital y no tener que exigir al mercado de cambios local con la compra de dólares para cancelar esas obligaciones.

Las palabras fueron dirigidas directamente a directivos con poder de decisión: la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

Milei fue a esa reunión acompañado del canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Previamente, y con el mismo objetivo, disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” ante CEOs de compañías globales. Este es un espacio dentro del foro a aceitar las relaciones entre las empresas y los Estados.

La actividad de este miércoles se había iniciado con un saludo a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters.

En otro orden, Argentina fue convocada a participar del encuentro inaugural sobre Minerales Críticos que encabezará el secretario de Estado, Marcos Rubio, el 4 febrero en el Departamento de Estado. “Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para fortalecer la cooperación y atraer inversiones para la Argentina”, señaló Quirno.