Milei acelera en la curva y se expone a nuevas derrotas en un Congreso hostil

El presidente Javier Milei aceleró en la curva y se expone a nuevas derrotas en el Congreso. La oposición confía en rechazar la semana próxima los vetos a las leyes de presupuesto universitario, emergencia en el Garrahan y coparticipación de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). En un escenario que mutó en tan solo una semana con el resultado de los comicios bonaerenses, las fuerzas no oficialistas salen a mostrarle los dientes a un gobierno golpeado en lo electoral y desorientado en la gestión.

La Cámara de Diputados sesionará el miércoles a las 13 con los vetos de universidades y Garrahan, en el marco de una movilización que promete ser multitudinaria. La apuesta es generar un clima de presión social difícil de soportar para los legisladores que tengan su voto en duda. Al día siguiente está previsto que sesione el Senado y, aunque la idea original era tratar temas no conflictivos, el peronismo buscará colar el veto a los ATN.

Nada de lo que diga Milei el próximo lunes al presentar el Presupuesto 2026 en cadena nacional moverá a la oposición de la cruzada contra los vetos. Suponen que el proyecto será austero y que no contemplará las mejoras pretendidas. A su vez, saben que dar la pelea en el recinto es el mejor acto de campaña que pueden llevar adelante, porque cada vez que el Congreso abre sus puertas es una mala noticia para el Gobierno.

La disputa más dura parece darse con el financiamiento universitario, donde algunos diputados auguran un número “finito”, que se conocerá a último minuto. En la votación original, se superaron los dos tercios por cuatro votos. Con el Garrahan hay más optimismo porque la mayoría fue más amplia (ocho votos arriba de los dos tercios) y el tema está impregnado de una sensibilidad similar al de discapacidad.

Los armadores de la oposición no desconocen el factor emocional y, estratégicamente, colocaron la emergencia pediátrica al tope del pedido de sesión, dentro de un amplio listado de temas. Buscan repetir la fórmula de la última sesión, cuando la emergencia en discapacidad se votó en primer lugar y salió ratificada.

En cambio, el Gobierno podría encontrar un alivio con los ATN. En el Senado, la oposición está en condiciones de ratificar la ley, pero en Diputados La Libertad Avanza logró el tercio necesario para blindar el veto. Los gobernadores saben que el panorama es duro. De hecho, ya parecen haber bajado los brazos con el proyecto de impuesto a los Combustibles: está listo para ser sancionado, pero ninguno pidió tratarlo.

Cambio de escenario

Si algo dejó en claro la estrepitosa derrota bonaerense es que el respaldo popular al presidente comienza a tambalear y se agota el crédito social que, según sostenía, lo ayudaba a compensar la debilidad en el Congreso. A su vez, los gobernadores desconfían de los llamados al diálogo y los comicios legislativos están a la vuelta de la esquina. Todo terreno fértil para la oposición.

Para pilotear la tormenta se designó a Lisandro Catalán, quien se hizo cargo del Ministerio del Interior con el objetivo de recomponer los lazos con las provincias. En Diputados afirman que, aunque Martín Menem sigue en la mesa, será Catalán el encargado de llevar adelante las negociaciones por los vetos, con el objetivo de torcer voluntades entre los gobernadores.

Lo cierto es que las fotos logradas hasta el momento solo sirvieron para fidelizar a los aliados. Esta semana pasaron por Casa Rosada Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), tres mandatarios que no acompañaron el presupuesto universitario y tampoco lo harán ahora.

Las dudas se abren en otros casos. Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), del conjunto Provincias Unidas, promovieron abstenciones, una manera de apoyar al Gobierno. ¿Jugarán a fondo ahora que intentan mostrarse como una alternativa a Milei? El mandamás misionero Carlos Rovira, el sanjuanino Marcelo Orrego y el rionegrino Alberto Weretilneck impulsaron ausencias. ¿Las mantendrán?

Entre los votos a favor de la ley universitaria el mes pasado, los libertarios no tienen demasiado donde hurgar. El salteño Gustavo Sáenz fue uno de los que mandó a apoyar, y esta semana escaló la pelea con el Gobierno al definirlo como “paloma de iglesia” porque “se cagan en los fieles”. Difícil que ahora cambie de opinión.

Del lado de la oposición, buscan favorecerse del saldo de la interna libertaria y sumar apoyos de dos bloques pequeños integrados por exoficialistas, Coherencia y el MID. Los de Coherencia tienen decidido dar quórum y, aunque no lo confirman, las declaraciones que hicieron van en sentido de rechazar los vetos. “Después de un año y ocho meses de gestión, hay que revisar estos vetos”, dijo el presidente, Carlos D’Alessandro.

Más problemas para Milei

En la sesión del miércoles en Diputados no solo se tratarán los vetos. La oposición también intentará destrabar el debate de dos temas altamente sensibles para el Gobierno. Por un lado, quieren interpelar en el recinto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por otra parte, incluyeron la reforma a la Ley de DNU para darle más poder al Congreso a la hora de aprobar o rechazar decretos. Tanto en este punto como en el de las interpelaciones, la intención es emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para firmar dictamen, ya que su presidente, el libertario Nicolás Mayoraz, bloquea los debates.

Asimismo, el kirchnerismo se engolosinó con el rechazo de cinco decretos hace tres semanas y ahora convenció al resto de los bloques de ir por más. Por un lado, quieren anular dos decretos delegados: el 396/25, que degradó el Instituto Nacional del Agua y fusionó el Instituto de Prevención Sísmica y el Servicio Geológico Minero Argentino; y el 77/25, que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

También buscarán anular dos DNU: el 383/25, que estableció el nuevo estatuto de la Policía Federal y le otorgó mayores facultades para, por ejemplo, detener personas sin orden judicial; y el 62/25, que modificó la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de edad.