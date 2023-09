Massa y su mensaje de unidad política: “Se puede construir una Argentina de unidad nacional más allá de las diferencias”

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó en un acto junto a gobernadores peronistas y de la UCR que “si el 10 de diciembre me toca presidir la Argentina, habrá dirigentes de otras fuerzas políticas en nuestro gobierno”.

En ese sentido, volvió a hacer una convocatoria “de unidad” para con dirigentes de otros signos políticos afines a sus ideas y propuestas.

Sergio Massa habló de "unidad nacional" si es elegido presidente. Foto: Captura de video

Las declaraciones, el ministro de Economía las realizó al protagonizar un acto en la provincia de Salta, en donde firmó tres acuerdos con los gobernadores del Norte Grande, con los que avanzaron en instalar 2500 MW de energías renovables que generarán 10 mil nuevos empleos, según se informó oficialmente.

Del mismo participaron Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia anfitriona; los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; Jujuy, Gerardo Morales; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Corrientes, Gustavo Valdés; y Tucumán, Juan Manzur.

También acompañaron el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; funcionarios nacionales, provinciales y municipales, legisladores, autoridades de Cammesa, de Enargas y vecinos, entre otros.

Massa destacó “el gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”.

Y planteó: “Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”.

La firma del documento fue rubricada por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Gentileza: Todo Jujuy.

“A partir del 10 de diciembre, terminada la batalla, viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional”, cerró el candidato oficialista.