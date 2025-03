El recinto de Diputados fue un hervidero este miércoles y uno de los escándalos giró alrededor de Martín Menem, el titular de esa cámara, de quien se viralizaron una serie de audios polémicos en los que hablaba, por ejemplo, en contra de Marcela Pagano.

En los dos polémicos audios filtrados de Menem se lo escuchaba ordenar a sus diputados estar preparados para responder la ofensiva opositora de manera “no pacífica”.

“En todo momento, (tiene que haber) cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten, ténganlos siempre, en todo momento”, encomendó Menem. “Pero los quiero gritándome, palos, gritos, puteando, nada de algo pacífico”, agregó en otro audio.

Por si fuera poco, se filtró un tercer audio de Menem en el que llamaba a volver a frenar la ratificación de Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político. “El tema de Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades (de la comisión). Estamos en contra, avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. Democracia para Siempre, hay que trabajar”, le dijo Menem a su tropa.

La respuesta de Marcela Pagano

Pagano habló sobre los audios, asegurando que fue el propio Menem quien los filtró. “Él mismo viraliza los audios para luego victimizarse y echarle la culpa a los compañeros del bloque que no le caen bien”, dijo Pagano.

Y planteó que “no se trata de Marcela Pagano, no se trata de hablar en primera persona, se trata de respetar las instituciones democráticas”.

“Yo fui electa (como presidenta de la Comisión de Juicio Político), lo que pasa es que por capricho de Martín Menem, dicho sea de paso, que tendrá algo que esconder porque ahora empiezo a pensar que sí”, dudó la diputada.

“No da la cara, no tiene hombría. Que me diga en la cara lo que piensa de mí. No está acá, hace dos horas que se escapó. A mis compañeros de banca los arrastran a esta situación, que nada tiene que ver con lo que pidió el presidente Milei. Creo en las ideas de mi presidente, mas no en los sucios que vienen a entorpecer la república y el funcionamiento normal de esta institución”, vociferó Pagano.